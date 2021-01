Oswaldo Ramos Soto: «Aquí a varios nos insultan y gritan en las calles»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. En un foro televisivo, hoy, el diputado nacionalista, Oswaldo Ramos Soto, se abrió y contó que cuando lo encuentran en la calle lo insultan por ser una persona que expresa abiertamente su forma de pensar.

El legislador lamentó que en Honduras los ciudadanos cuestionen «por igual» a todos los que están en el gobierno. «Aquí a varios nos insultan y gritan en las calles por dar a conocer nuestra manera de pensar, eso no es correcto, no debería ocurrir», indicó.

Soto, en su comparecencia, relató que en una ocasión fue insultado cuando visitaba una óptica. «Llegué con mi hija y estaba una señora con su hija y me dice: ‘Quién es usted’, porque yo andaba con mascarilla y me mentó la madre y me dijo que yo era responsable de todo lo que estaba pasando en el país«, expuso el parlamentario.

Al mismo tiempo, dijo que tras el insulto, él solo la felicitó por «su gran léxico».

El economista Efraín Díaz que también se encontraba en el foro, dijo que «la gente tiene razón». El profesional agregó que «nos hemos aguantado bastante y no estoy seguro que esta sea una virtud. En otros momentos este país ya hubiera estallado».

Lea también: Más de un millón de vacunas contra el COVID-19 llegarían al IHSS en abril

Votar por corruptos

Por otra parte, Díaz expuso que no se puede seguir votando por señalados en actos de corrupción. Además, dijo que la situación que vive en el país es crítica y requieren de unidad.

Sobre ello, añadió que la unidad se debe de construir, pero que solo se logrará bajo la confianza. Expuso que hay varias razones para que la población de Honduras se sienta indignada y tome actitudes como las que señaló el diputado Oswaldo Ramos Soto.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0.