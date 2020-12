«Me solté en llanto»: Lipstickfables visita familia afectada por Eta e Iota en La Lima

CORTÉS, HONDURAS. Miles de hondureños resultaron afectados tras el paso de los fenómenos naturales Eta e Iota, personas que perdieron absolutamente todo y a más de un mes siguen limpiando sus hogares y viendo qué pueden recuperar, como lo es el caso de la familia Trochez Maldonado.

Esta familia residente de La Lima, uno de los sectores más golpeado por los embates de los fenómenos climáticos, fue visitada por la youtuber, Ana Alvarado, más conocida como Lipstickfables; quien se adentró en la cuidad para conocer más detalles.

Ana, viajó desde Estado Unidos para entregar donaciones del primer contenedor liberado, que envió junto otros compatriotas para los damnificados. Contó en su cuenta de Instagram, que hizo escala en el país hermano de El Salvador y desde allí, tardo 10 horas en llegar a tierras hondureñas, viajando en carro.

Visita a La Lima

De acuerdo a un vídeo compartido por Lipstickfables, mostró que en su visita a los lugares afectados, llegó a La Lima, donde una familia que perdió todo, excepto la sonrisa y las ganas de levantarse.

Con el lodo a los tobillos y mucha nostalgia, la matriarca de la familia contó: «Hemos quedado sin cama, tenía negocio y quedé sin negocio«. Esto, mientras señalaba que aunque amarraron las camas cerca del techo, no sirvió de nada, porque el agua de la inundación sobrepasó el mismo.

Añadió que «tenía una pulperillita, pero mi esposo como él estaba enfermo, estaba como inválido, porque le había pegado una enfermedad y entonces él andaba con andador; y, por salvar la vida de él, descuidé la trucha y la gente me ayudó a sacar las cosas, pero a según iban sacándolas, se las iban robando».

Por lo que, no solo perdió sus bienes muebles y parte del techo de su casa, sino, el negocio que con tanto sacrificio había logrado montar. No obstante, la aguerrida mujer, dijo dar gracias a Dios, porque su esposo logró recuperarse y ya puede caminar.

No pierden el entusiasmo

Dentro de tanto, la afectada relató que «ya lavamos la tina que tenemos fe en Dios, que vamos a hacer tamales». Agregó que «yo tengo fe que voy a poner unos tres bloques ahí y voy a hacer mis tamalitos«.

Reacción de Lipstickfables

«Todos hemos visto las fotos y los vídeos, pero verlo en persona y escucharlo de la boca de los afectados es MUY DIFERENTE. En este viaje me aguanté las lágrimas muchísimas veces, pero después de entrevistar a toda esta familia, les dije adiós y en cuanto di la vuelta y no podían ver mi rostro ya, me solté en llanto», escribió la youtuber hondureña.

