Horóscopo de la semana: Febrero será el mes de las oportunidades

DE MUJERES. De acuerdo al Horóscopo de la semana de Mhoni Vidente, aprovecha las oportunidades que la vida y los astros depositan en ti mediante sus energías. Esta semana podrás experimentar lo mejor y lo peor del amor, con los sentimientos a flor de piel.

Confía en las predicciones que Mhoni Vidente trae para ti y pon en marcha sus recomendaciones, pues te revela tus números mágicos, tus días de la suerte y los signos con los que eres compatible.

Horóscopo de la semana

Aries

En febrero, tu signo se encuentra más fuerte en cuestiones de negocios y trabajos nuevos. También, en este mes debes de tener cuidado con problemas de salud o cuidar más a tu familia.

Recuerda que el amor no se compra, se da, así que no tienes que darle a tu pareja ninguna prueba económica para que te ame, y si no está por amor, es mejor cortar definitivamente y buscar a personas que compartan contigo ese sentimiento.

Tus mejores días del mes son 03, 07, 10, 11, 17, 20, 21 y 27, esos días van a ser determinantes para tu crecimiento personal y laboral. Tu día mágico es el martes y tu metal es el oro.

Tauro

Para los Tauro que están solteros, les va a venir un amor verdadero del signo de Virgo, Escorpión o Acuario, que son tus signos más compatibles. Febrero va a ser un mes de tomar las riendas de tu vida y empezar a ver para tu futuro.

Tu día mágico del mes es el viernes. Tus números de la suerte son 09 y 77 y tu metal que va a ayudarte a quitarte todo lo negativo es el cobre. Tu color es el rojo oscuro o escarlata, trata de usarlo más, que esto te va a ayudar de protección.

Géminis

Febrero es el mes del cambio total para tu signo, así que trata de reinventarte en todo lo que puedas para ser el mejor en cuestiones laborales. El Géminis, como son dos a la vez, siempre logra sus metas, solo es cuestión de aplicarse en lo que desea y pronto lo verá realizado, solo trata de no sabotearte a ti mismo tu éxito.

Ya no seas tan coqueto, trata de ya tener una pareja estable y vivir más en armonía. Tus mejores días van a ser 03, 06, 09, 12, 19, 21, 25, 26 y 28, en estos días podrás hacer los cambios que requieras que los astros van a estar a tu favor. Te busca un amor del pasado que va a querer volver a estar en pareja.

Cáncer

Tus números mágicos son el 03 y 27 y trata de usarlos más, que la suerte vendrá a tu vida. En este mes, será de crecimiento personal y vas a empezar a ver más por ti en todos los sentidos, Cáncer. En estos 28 días, te llegarán nuevas propuestas de trabajo y proyectos de negocios, solo trata de siempre analizar bien todo lo que te proponen para tomar la mejor decisión.

Leo

Decides cambiar por completo en tu forma de ser y tener una actitud más positiva para que tengas más oportunidades de crecimiento en lo laboral, Leo. Tu signo es muy hábil para los negocios, pero siempre se desanima muy rápido, por eso el lema de tu signo es “No rendirse”, que tu signo es fuego y eso te hace muy impaciente, por eso debes aprender a ser más controlado con tus emociones, recomienda Mhoni Vidente.

En el amor, te rodean muchos los amores del pasado, así que trata de cerrar círculos y empezar a conocer personas más afines a ti, sobre todo del signo de Sagitario, Aries y Capricornio, que van a ser tu pareja ideal.

Virgo

Febrero, el mes de la paz en tu signo, y sobre todo, tener en mente no pelearte con nadie y juntar a familiares que estén distanciados. Este mes va a ser de energías positiva en lo laboral.

Tus mejores días del mes son 02, 06, 09, 14, 18, 21, 24 y 26, estos días las energías estarán a tu favor para realizar cualquier cambio positivo. Tus metales son el hierro y el cobre, tus colores son el gris y negro, esto visualiza que para los del signo de Virgo va a ser un mes de seriedad y ordenar su vida interior.