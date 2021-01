REDACCIÓN. Los expertos aún no saben por qué algunas personas desarrollan alzhéimer y otras no. Muchos creen que se debe a una combinación de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida, pero lo cierto es que, actualmente no existe una cura conocida.

El Alzheimer es un tipo de enfermedad neurodegenerativa que, en su forma más leve, puede significar que una persona tiene dificultades para recordar cosas.

incapacidad casi total para responder al mundo y a otras personas. La enfermedad generalmente afecta a personas mayores de 60 años y el riesgo de desarrollarla aumenta con la edad. En su forma más grave, puede resultar en unapara responder al mundo y a otras personas. Lay el riesgo de desarrollarla aumenta con la edad.

Según la Asociación de Alzhéimer, una característica de esta condición es la acumulación de placas de proteína beta-amiloide. Esto, entre las células cerebrales de una persona, que les impiden funcionar.

Formas actuales de detección son costosas

Si los médicos pudieran identificar esta acumulación, podrían tratar el alzhéimer de manera más eficaz, a medida que se disponga de mejores medicamentos. Dependiendo del avance de la investigación actual, la condición podría potencialmente detenerse por completo.

Las formas actuales de detectar estas acumulaciones tempranas de placa, como las exploraciones por PET, son oportunas y costosas. Lo cual, las hace poco prácticas como técnica de detección a gran escala.

Por tanto, la atención se centra en los análisis de sangre para detectar estas placas tempranas. Al respecto, un nuevo estudio descubrió un tipo de proteína en la sangre podría ayudar a predecir la enfermedad de Alzheimer.

Cómo identificar un caso preclínico de Alzheimer

En consecuencia, este podría permitir a los expertos diagnosticar la afección décadas antes de que comiencen a aparecer los síntomas. Asimismo, los investigadores identificaron otra proteína asociada con la enfermedad, que también podría tener una función similar: tau.

Según los autores de la presente investigación, las proteínas tau suelen estar presentes en el líquido cefalorraquídeo. Mismo que rodea el cerebro y la médula espinal de una persona con la enfermedad de Alzheimer.

Aunque es posible tomar muestras directamente de este líquido, se requiere una punción lumbar. Este procedimiento invasivo puede ser costoso.

Le puede interesar: Probióticos: Conozca para qué son, su uso y cuándo debe tomarlos

Sin embargo, estas proteínas se derraman desde el líquido cefalorraquídeo al torrente sanguíneo. En teoría, un análisis de sangre podría detectarlas, y en consecuencia, puede ser una señal de que la persona tiene un caso «preclínico» de Alzheimer.

Para probar esto, los autores analizaron los escáneres cerebrales y las muestras de sangre de 34 personas: 19 sin amiloide en el cerebro, 5 con amiloide pero sin síntomas cognitivos, 10 con amiloide y síntomas cognitivos.

Los autores encontraron que un tipo particular de proteína tau, la 217 fosforilada, se correlacionaba con la cantidad de proteínas amiloides en el cerebro de una persona.

Si una persona tenía amiloide en el cerebro, tenía aproximadamente dos o tres veces más probabilidades de tener proteína tau en la sangre. Pero, esto ocurre tanto si la gente tiene los síntomas cognitivos de la enfermedad de Alzheimer como si no.

Según los autores del estudio, el hallazgo de una especie tau única estrechamente relacionado con los cambios causados ​​por las placas amiloides “ayudará a identificar y predecir a las personas que tienen o probablemente desarrollarán alzhéimer”.

Además, posteriormente, los autores repitieron su prueba con un nuevo grupo de 90 participantes. De ellos, había 42 que no tenían amiloide en el cerebro, 20 que tenían amiloide, pero sin síntomas cognitivos, y 30 que tenían síntomas amiloides y cognitivos.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn