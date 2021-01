Cuatro remedios caseros para aliviar el reflujo y la acidez estomacal

REDACCIÓN. La mayoría de las personas sufren acidez estomacal de vez en cuando, una sensación de ardor, dolor en el pecho y garganta, después de haber tomado alguna comida rica en grasas. También es conocido como reflujo y aparece cuando el esfínter esofágico inferior, válvula que controla el paso de contenido del esófago hacia el estómago, está alterada o se relaja de forma inadecuada, permitiendo que el contenido vuelva al esófago e irritando la mucosa. Los pacientes que lo padecen suelen tomar inhibidores de la bomba de protones que te recetan y que bloquean la producción de ácidos estomacales.

Si no quieres depender de los medicamentos, los expertos aseguran que hay remedios naturales que pueden proporcionarte alivio. Pero antes de explicarte cuáles son, debes tener en cuenta que si al probarlos no funcionan, tendrás que pedir cita a tu médico para ver qué está pasando realmente.

El sobrepeso u obesidad puede crear una «presión abdominal«, que obliga a los alimentos a volver al órgano que conecta tu garganta con el estómago. Tomar medicamentos como analgésicos, antihistamínicos, antidepresivos o bloqueadores de calcio puede provocar el mal funcionamiento de la válvula que une ambas partes del cuerpo.

Es recomendable realizar la última comida al menos dos horas antes de irte a dormir.

Bebe zumo de aloe vera

Ya sabes que esta planta puede ayudar a calmar una quemadura solar, pero algunas personas que sufren esta enfermedad estomacal aseguran que el aloe calma sus síntomas.

Identifica el porqué

Comienza a escribir o tomar fotos de los alimentos o bebidas que parecen instigar tus síntomas de acidez. En algunos casos, es posible que puedas reducir algunos de ellos sin hacer grandes sacrificios dietéticos.

Come menos (y nada por la noche)

Lo que ingieres es tan importante como la cantidad. Hacerlo en exceso puede causar o empeorar los síntomas de reflujo. Tomar porciones más pequeñas y con mayor frecuencia puede ayudar.

Para asegurarte de que no te engordan, ten cuidado y presta atención al consumo total de calorías y a la calidad de lo que comes. En otras palabras, el hecho de que sean pequeñas cantidades no te permite tomar comidas que sean de alto nivel calórico como galletas o papas fritas.

El reflujo es el factor de riesgo número uno para el cáncer de esófago, el asma o pérdida del esmalte.

Además, si tiendes a sufrir esta enfermedad, por la noche también debes poner algunos almohadas firmes y delgadas debajo de la parte superior de tu colchón, para inclinar toda la cama en un ligero ángulo hacia abajo.

Toma vinagre de manzana

Los jugos digestivos contienen ácido clorhídrico y enzimas esenciales para la descomposición adecuada de los alimentos. Este elemento ayuda a mantener bajo el nivel de azúcar en sangre y, por tanto, a perder peso.