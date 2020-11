FRASES DE LA SEMANA: ¿Qué dijo Mel, JOH y Welsy Vásquez?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Como cada domingo, TIEMPO Digital le presenta las frases más relevantes que emitieron personajes reconocidos de el país durante la semana del 23 al 29 de noviembre.

El tema más discutido esta semana fue la «propuesta» de posponer las elecciones del 2021. De esto se originan varios comentarios por parte de diputados, el mandatario Hernández y hasta un periodista hondureño.

Otro acontecimiento que marcó estos días e hizo reaccionar a diferentes personas fue la retención de el expresidente Manuel Zelaya Rosales en el aeropuerto internacional de Toncontín, con $18 mil.

Postergación de elecciones

Juan Orlando Hernández: “Nuestra democracia no está en discusión. Ante las declaraciones de algunos políticos, reafirmamos que se va cumplir la ley: Elecciones internas en marzo y generales en noviembre del próximo año. Por ahora seguimos trabajando para atender a las familias afectadas”.

Renán Inestroza: “Si los líderes de los partido políticos, en consenso con los distintos sectores de la sociedad, estiman a bien que es necesario posponer las elecciones internas, yo no le miraría ningún problema en poder acatar una decisión de esa naturaleza”.

Welsy Vásquez: “Creo que eso no le quita nada a nadie. Las elecciones siempre serían el próximo año y lo único que cambiarían son tres meses más”. “Hay que ponernos por un minuto en los pies de la situación que viven muchas familias”

Mario Segura: “Con tristeza vemos en el chat una iniciativa que quiere introducir la compañera Welsy Vásquez. Esta sería la peor tormenta que podría llegar al país, la tormenta Welsy, eso terminaría de destruir lo poco que queda del país”.

Renato Álvarez: “Que se dejen de babosadas. Si quieren ustedes que los proyectos que se tienen, que los objetivos que se quieren alcanzar, se logren, por ese montón de gente desamparada en el occidente, en el Valle de Sula, ya dejen de jugar con el Estado”.

Edinora Bocks: “Si están aprobando préstamos, invirtiendo inadecuadamente o a saber, qué hacen con el dinero. Se va en robos y corrupción. Mejor que se hagan préstamos para asegurar la paz, tranquilidad y la democracia de Honduras con el fin de que haya elecciones primarias el 14 de marzo y las generales el último domingo de noviembre de 2021”.

Frases sobre la retención de Mel

Mel Zelaya: “Comunico que he sido injustamente retenido en el aeropuerto Toncontín cuando me aprestaba a viajar a Seminario de PT en México. La causa una bolsa de dinero con 18 Mil $, que no es de mi pertenecía. Ahora en presencia de fiscal”.

Jorge Cálix: “Ya sabemos en Honduras quién es quién y ¡hombre! Meterle a una persona dinero, es el acto más burdo que yo he visto en lo que yo tengo de estar en política”.

Otras frases en la semana

Rony Martínez: “A Marvin Ponce solo lo utilizan cuando quieren hacer el show. En este tipo de show en lo que se mete Marvin Ponce, nosotros no participamos porque es un globo sonda”.

Reynaldo Ekónomo: “¿Por qué he presentado la iniciativa?, porque no existe manera alguna de que los emprendedores, los microempresarios, el pueblo, pueblo, empresario, el comerciante, puedan pagar en estos momentos muchas deudas”.

Mitzi Castro, jefa del laboratorio nacional de virología: “El virus vino para quedarse y hay que aprender a vivir con él; tenemos que ser responsables en nuestro actuar, porque, ¿de qué sirve volver al encierro si la gente siempre sale y sin mascarilla?.

Mario Tomas Barahona: “Con todo respeto, yo creo en Dios, creo en la sangre de Cristo, creo en la sanidad divina; no menosprecio los médicos, no menosprecio la ciencia; pero (…) tampoco vamos a ser ignorantes al saber que detrás de esto hay un montaje del Nuevo Orden Mundial”.

Marvin Ponce: “En el gobierno estamos abocados a la reconstrucción del país, trabajar fuertemente en eso, y a recibir críticas de todo mundo, pero no nos vamos a detener con la agenda de país.

Titular de COPECO: “La temporada ciclónica ya concluyo, sin embargo, vamos a prepararnos a corto, mediano y largo plazo”.

