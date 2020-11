¿Volver a circular con dígitos? “El virus llegó a quedarse”, dice jefa del LNV

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Pese a que el virus que produce la COVID-19 seguirá en nuestro alrededor, el pueblo hondureño deberá buscar vivir con normalidad, advirtió este sábado Mitzi Castro, jefa del Laboratorio Nacional de Virología (LNV).

En tal sentido, la galena manifestó que las autoridades del Gobierno no deberían recurrir nuevamente a restringir la circulación de la población mediante el último dígito de la tarjeta de identidad.

«El virus vino para quedarse y hay que aprender a vivir con él; tenemos que ser responsables en nuestro actuar porque, ¿de que sirve volver al encierro si la gente siempre sale y sin mascarilla?», planteó.

Castro hizo hincapié en que un calendario para circular no es una disposición oportuna dado que, cuando las personas salen, aunque sea solo a abastecerse, muchas no cumplen con las medidas de bioseguridad necesarias para protegerse a sí mismos y a otros.

«El objetivo de estar en confinamiento o en su hogar es que usted no vaya a contagiar a otros; pero, digamos que yo me subo en un bus o en un taxi y no me pongo mi mascarilla o me la pongo mal de nada sirve», ejemplificó.

Y agregó otra posibilidad: «O digamos que me la pongo (la mascarilla) sólo para el viaje y cuando llego al mercado me la quito para hacer mis compras; de nada sirve estar con esas restricciones».

Pensar en los demás

La doctora también hizo un llamado a cada compatriota para que se conciencie puesto que, aunque haya contraído la COVID-19 y no haya tenido síntomas, igual es capaz de transmitirlo y provocar un desenlace fatal.

«El hondureño debe ser responsable socialmente. Tiene que pensar que, si está positivo y no se enfermó, igual puede infectar a otra persona y enviarla al hospital o hasta la muerte», expresó.

Por último, Castro comentó que la gente ya no soporta estar encerrado en sus hogares, pues tiene la necesidad de comer y ganar el dinero para hacerlo. «Pero, hay que ser responsable; el virus va a quedar como quedó la influenza y la gripe«, concluyó.

