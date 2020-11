Diputado: A Marvin Ponce “lo usan para hacer show y olvidar la realidad nacional”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El diputado por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Rony Martínez, señaló que al asesor presidencial, Marvin Ponce, «solo lo utilizan cuando quieren hacer el show».

Las declaraciones del legislador representante del departamento de El Paraíso respondieron a Ponce luego de que arremetiera contra su persona.

Declaraciones de Martínez

El diputado comentó puntualmente que “en este tipo de show en los que se mete Marvin Ponce, nosotros no participamos porque es un globo sonda. Nos quieren meter a hablar de otros temas para olvidarnos de la realidad nacional, en la peor tragedia que en los últimos 10 años nos ha sumido el Partido Nacional. Marvin Ponce está defendiendo lo indefendible”.

Además, el parlamentario señaló que ya saben cuando quieren armar este tipo de «show», pues sacan a su amigo Marvin Ponce. En ese sentido dijo que eso a él no «no le va, ni le viene, lo que Ponce pueda decir».

Martínez señaló que a él lo que le interesa es lo que piensa el pueblo y si se van a reducir el número de diputados que se buscan reelegir el próximo periodo. Si pasa, considera que serán del Partido Nacional, ya que han sido un fiasco en el Congreso Nacional.

«Nosotros no llegamos a ‘mamar de la teta’, como dice Marvin Ponce, eso es costumbre de otros realmente”, detalló el diputado de LIBRE.

El congresista agregó que será el pueblo hondureño el encargado de escoger a los diputados al Congreso Nacional en las próximas elecciones.

“Las cosas hay que tomarlas de donde vienen, pero no se dé donde saca Marvin de que nosotros no vamos volver a salir electos. Él no es el pueblo ni Dios, van a ser estos dos los que van a decidir si volvemos o no al Congreso de la República”, agregó Martínez.

Postergación de elecciones

Rony Martínez se refirió sobre el tema de postergar las elecciones por un año, así como lo han propuesto otros de sus compañeros diputados.

En tal aspecto dijo que «eso es tirado de los cabellos lo que está poniendo Jaime Villegas y lo que han dicho otros parlamentarios. Acá lo que están haciendo es lanzar globos sonda, para que no hablemos de los verdaderos problemas por los que está pasando el país».

Asimismo, añadió que «no quieren que estemos hablando del saqueo con los hospitales móviles, que no hay medicamentos. Además, de que no se tomaron las medidas preventivas para evitar tanta muerte por inundaciones en el Valle de Sula y todo lo que está pasando en el territorio hondureño».

Reacción de Marvin Ponce

Ante las palabras de Rony Martínez, el asesor presidencial respondió: «A Rony Martínez, David Romero lo hizo periodista y lo traicionó. Él es empírico».

«Rony Martínez es un diputado que no huele, ni hiede. Siempre me ofende; ya quisiera él tener el perfil, la capacidad, el bagaje intelectual y la experiencia que yo tengo en el trabajo y con la gente», agregó Ponce.