Cálix tras retención de «Mel» Zelaya: «Es un acto de intimidación política»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luego que retuvieran en el aeropuerto Toncontín a Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras, al encontrar en parte de su equipaje una cantidad considerable de dinero, diferentes personajes llegaron al lugar para apoyarlo.

El diputado Jorge Cálix fue uno de ellos, quien se personó a la terminal aérea y brindó declaraciones en cuanto al hallazgo que le hicieron al ex mandatario.

Cabe destacar que Manuel Zelaya mencionó a través de su cuenta de Twitter, que el dinero (18 mil dólares) no son de su pertenencia.

Comunico que he sido injustamente retenido en el aeropuerto toncontin cuando me aprestaba a viajar a Seminario de PT en México. La causa una bolsa de dinero con 18 Mil $ ; que no es de mi pertenecía. Ahora en presencia de fiscal.

— Manuel Zelaya R. (@manuelzr) November 27, 2020