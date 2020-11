Los «Mel» se encuentran: Gibson y Zelaya coinciden por la Sputnik V contra el COVID-19

REDACCIÓN. Aunque parece un cruce ficticio, un «crossover» de película, no lo es. El «Mel» más popular de Honduras y el Mel más famoso de Estados Unidos y Hollywood se encontraron, charlaron y hasta se sacaron una foto de recuerdo.

El expresidente de Honduras y coordinador general de Libertad y Refundación (Libre), Manuel «Mel» Zelaya, coincidió con el famoso actor estadounidense, Mel Gibson, en el Aeropuerto de Tocumen de Panamá.

El motivo por el que Gibson y Zelaya concordaron es la vacuna rusa contra el COVID-19, la Sputnik V.

Mientras Manuel Zelaya regresaba de Venezuela luego de recibir la vacuna, el dos veces ganador del Óscar, Mel Gibson, se dirigía hacia territorio venezolano para aplicarse la dosis de Sputnik V.

Conversación entre los Mel

El actor y director de 64 años y el político hondureño tuvieron una pequeña pero graciosa conversación, y por supuesto, el tema principal fue el nombre que los une: MEL.

«Yo soy Mel (I’m Mel, en inglés)», le dijo Zelaya al protagonista de las películas Corazón Valiente y Mad Max.

A lo cual, el director de Hollywood respondió con un: «No» y le aclaró «Yo soy Mel (No, I’m Mel, en inglés)».

Mel Gibson y el coronavirus

El director y productor de La Pasión de Cristo y Apocalypto, dio positivo por COVID-19 en el pasado mes de abril.

Gibson reconoció que tuvo «síntomas leves» y que, a causa de ellos, tuvo que internarse durante una semana en un hospital de Los Ángeles.

Meses después, The New York Times informó que el actor fue tratado con Remdesivir, un fármaco que cuesta U$S 3.000 por paciente.

A pesar de esto, Gibson se aplicará la vacuna rusa para evitar una reinfección de coronavirus.

Vacuna Sputnik V

Según el Centro Gamaleya y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR), la Sputnik V ha probado ser eficaz en el 92 % de los casos.

«Los primeros análisis de datos provisionales de la vacuna Sputnik V contra la Covid-19 durante la tercera fase de los ensayos, demostraron una eficacia del 92 %”, indicaron el desarrollador del preparado y el fondo soberano de Rusia.