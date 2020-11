Encuentran $18 mil a Manuel Zelaya: «He sido injustamente retenido», afirma

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, fue detenido este viernes en el aeropuerto Tocotín, mientras pretendía salir del país rumbo a Estados Unidos donde participaría en un seminario.

Así lo informó el exmandatario a través de su cuenta personal de Twitter. En su reciente publicación, Zelaya Rosales detalló que la causa de su detención, es una bolsa con 18 mil dólares, pero que no es de su pertenencia.

De acuerdo con lo que indicó, en estos momentos está ante la presencia de un fiscal en dicha terminal aérea.

“Comunico que he sido injustamente retenido en el aeropuerto Toncontin cuando me aprestaba a viajar a Seminario de PT en México. La causa, una bolsa de dinero con 18 Mil $; que no es de mi pertenecía. Ahora en presencia de fiscal”, posteó Manuel Zelaya Rosales.

Desconoce cómo llegó esa bolsa con dólares a sus pertenencias

En declaraciones a medios locales, el exgobernante y coordinador general de Libre, dijo que no sabe cómo esa bolsa con dólares llegó a sus pertenencias.

Por lo anterior, expresó que se debe investigar quién y dónde le colocaron esa cantidad de dinero.

Asimismo, el expresidente Manuel Zelaya, confirmó que antes de su detención, aprestaba a viajar hacia Houston, Estados Unidos, pero antes haría escala en México.

“No cree que eso haya sucedido en el aeropuerto, mi mochila estaba en el vehículo, solamente la agarré. Allí solamente ando mis cosas personales y un libro. ¿Como voy a pasar por rayos X dólares cuando sé que es un delito? No corresponde a mi inteligencia. No se debe culpar a la gente del aeropuerto, porque solamente cumplen su responsabilidad. Como voy a llevar dólares a EEUU”, señaló el expresidente, Zelaya.

