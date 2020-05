Manuel Zelaya: Exigimos al RNP realizar un nuevo censo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, exigió al Gobierno de Honduras que por medio de Registro Nacional de las Personas (RNP), se realice un nuevo censo para las elecciones generales.

Cabe mencionar que el líder opositor explicó que utilizó el término «exigir» porque el Gobierno no está cumpliendo con lo que ya había quedado establecido. Y, ante ese escenario, el oficialismo se debe comprometer con lo que ya estaba escrito, asegura, Zelaya.

«Nosotros exigimos que se haga un nuevo censo así como estaba planeado. Hay suficiente tiempo para hacerlo, son 10 meses. El Registro Nacional de las Personas tiene que hacerlo y cumplir ese mandato y hacer el nuevo censo», indicó.

Por otra parte, se refirió al tema de cómo se están manejando los fondos para atender la pandemia. A lo cual, reveló que las bases están muy preocupadas y molestas con el actual Gobierno ya que «ellos se dedican a infundir terror y no dan chances de esperanza. Todos los días dan un dato nuevo», lamentó el opositor.

«Pienso que nosotros deberíamos de tener algunas prerrogativas para eso porque hay un gran problema en Honduras, se está infundiendo terror», reiteró.

Lea también: Reformas electorales estarán aprobadas en septiembre, asegura Oliva

Manuel Zelaya: JOH está haciendo todo mal

Para Manuel Zelaya, en Honduras se están manejando las gestiones «muy mal». Y es que, como coordinador del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), aseguró que quienes están al frente de los puestos importantes en el marco de la crisis sanitaria por Covid-19, no son los indicados.

«Juan Orlando no quiso atender las recomendaciones que le dieron los expertos y se puso a manejarlas políticamente. El no es médico, no es científico, no es técnico; él debió dejar que los especialistas manejaran la pandemia. Por eso está pagando las consecuencias porque ahora todo el mundo lo está señalando y acusando a él», apuntó.

Desde un análisis político, Manuel Zelaya cree que el actual mandatario desaprovechó una oportunidad de hacer algo bueno con el país. «En lugar de haber provocado en la pandemia una oportunidad, mas bien se le creo una nueva crisis», cerró.