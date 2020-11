REDACCIÓN. A través de un video en Instagram, la ex actriz mexicana Allisson Lozz, de 28 años de edad, reveló que en un plazo de dos años podría quedar ciega.

Luego de haber regresado al ojo publico por su exitosa carrera como vendedora de cosméticos por catálogo, Allisson les comunicó a sus seguidores que desde muy joven ha tenido problemas de visión.

“Mis ojitos ya no me dan, estoy bien ciega desde muy jovencita y me dijeron que para los 30 ya no voy a ver nada, entonces tengo 28, faltan dos para no ver nada, según. Espero que la tecnología avance”, expresó.

Padecimiento desde temprana edad

A pesar de que, se atendió a tiempo, los cirujanos la descartaron como candidata a cirugía, pues, de acuerdo con lo que ella mencionó, su retina es demasiado delgada.

Lozz, quien fue protagonista de exitosas telenovelas juveniles como «Al Diablo con los Guapos«, explicó que lleva lentes desde segundo de primaria. Su gran ilusión era operarse al cumplir la mayoría de edad.

“Me dijeron que mi córnea estaba muy mal y que no iba a poder aguantar la cirugía y que necesitaba tratamientos para fortalecer la córnea o a los 30 años, más o menos, iba a quedar ciega, y sí, estoy viendo que ya estoy quedando medio ciega, yo pensé que no… El tiempo pasa muy rápido”, agregó.

Optimismo

Como ella misma expresó, se mantiene optimista en su pronóstico y espera que en dos años haya algún tratamiento para que pueda conservar la vista.

No obstante, Allisson, no mencionó la enfermedad que padece y ya no se desgasta más en responder a quien la cuestiona sobre su regreso a la televisión. La ex actriz, ahora lleva una vida tranquila, alejada de los reflectores y es toda una micro empresaria.

Cabe mencionar que, aunque buscó una segunda opinión, y acudió a una prestigiosa clínica en Estados Unidos, la respuesta que recibió fue idéntica.

“Obviamente, esa noticia para mí fue horrible y vine a EE.UU., a corroborar. Fui a una clínica en Texas muy buena, pero me dijeron lo mismo, exactamente lo mismo”, recalcó.

A pesar del pronóstico de los doctores, Lozz tiene fe, y espera que en los próximos años la tecnología avance y pueda mantener la visión.

