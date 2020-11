«Mel» Zelaya dice que vídeo divulgado «evidentemente está cortado y editado»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Recientemente el expresidente Manuel Zelaya Rosales, emitió otro mensaje a través de su cuenta de Twitter, para dar a conocer más información respecto a la retención suscitada este viernes.

En la publicación dio a conocer lo siguiente: «Ellos me exigieron contar el dinero uno por uno y sumarlo aunque yo no fuera el propietario, y no lo quisieron contar alegando que es mi mochila y debía hacerlo yo. Quería abordar y solo quedaban 10 minutos. Ese video evidentemente está cortado y editado».

A continuación, le compartimos la publicación íntegra de lo manifestado por el expresidente Zelaya.

Retención

Cabe destacar que en horas más tempranas, Zelaya dio a conocer su retención en una publicación similar. En ese mensaje externó que había sido injustamente retenido en el aeropuerto Toncontín cuando se aprestaba a viajar a un seminario en México.

El exmandatario dijo que la causa la atribuían a una bolsa de dinero con 18 mil dólares. Él exteriorizó que no era de su pertenecía. Asimismo, relató que estaba en presencia fiscal.

Video

El material audiovisual divulgado ha causado controversia en redes sociales, el que supuestamente muestra al expresidente cuando llega al aeropuerto, y a ese material se refiere Manuel Zelaya.

Partido Libre

Una persona del Partido Libertad y Refundación (Libre) expresó que «Mel» Zelaya usualmente usa sus tarjetas para realizar pagos, y que no acostumbra a manejar esas cantidades de dinero en efectivo, por lo que todo habría sido «algo montado».

Los nuevos detalles indican que se está reportando que varios simpatizantes y miembros del Partido Libertad y Refundación (Libre) se abocaron al aeropuerto, para brindar su apoyo. En el lugar de los hechos reportaron que miembros policiales estaban tirando bombas lacrimógenas.

Según lo informado, el expresidente Zelaya externó que se debe mantener la calma, así lo divulgaron miembros del Partido Libre.

Algunas personas cercanas a Zelaya manifestaron que este hecho se debe a una «jugada política» que busca crear inestabilidad en el país.

También reportaron que se estaba contando el dinero, y se están brindando declaraciones, respecto a lo sucedido.

