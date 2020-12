Exesposa del pastor Maldonado abre su iglesia y busca $25 mil para «las almas»

REDACCIÓN.- El divorcio entre el reconocido pastor hondureño, Guillermo Maldonado, y la profeta Ana Maldonado, llevó a que la oradora abriera su propia iglesia y en los últimos días fue duramente cuestionada por asegurar que el «diezmo es el impuesto del cielo» y que el Señor le pidió una fuerte cantidad de dinero para «las almas».

«Debo traer los diezmos, porque son los impuestos del cielo. A mí me manda la biblia que al cielo debo llevar dinero, y yo lo voy a hacer, si Dios me pide algo, yo lo haré», dijo Maldonado durante su predica en los Estados Unidos.

La exesposa de Maldonado estaba de rodillas mientras oraba frente a sus feligreses, quienes prestaban atención a la traducción que una fémina realizaba para la comunidad de habla inglesa en su iglesia.

«25 mil dólares para las almas»

Por otro lado, la ahora exesposa del pastor Guillermo Maldonado dijo que el Señor le envió un sueño por medio de una intercesora quien le dijo: «la profeta Ana llevaba una moneda grande de oro al altar«

En ese sentido, agregó: «El señor me dijo: dame 25 mil dólares para las almas«, a lo que ella asegura que respondió: «Padre, ¿de dónde lo saco?» Tras finalizar la frase, Ana «soltó» una sonrisa, lo que también ocasionó gracia en sus feligreses.

«Él me dio el dinero y yo lo pude traer», agregó la autoproclamada profeta. A renglón seguido aseguró: «Yo estoy enfocada, así que enfóquese usted, haga un sacrificio, porque la distracción es el arma más grande»

Mientras predicaba, Ana decía a sus feligreses: «Ponga ese dinero y humíllese«, además, dijo que no era el momento de recoger la ofrenda e invitó a la feligresía evangélica a seguir dando dinero.

«No puede recoger la ofrenda todavía, ¡gracias Señor! Siga ahí con su dinero», agregó la religiosa.

¿Un mensaje para Maldonado?

Tras varios minutos de predica, Ana solicitó a los fieles que se pusieran de rodilla, en ese instante, dijo que quería compartir un secreto con los presentes.

«Yo tuve un cambio radical en mi vida. ¿Cómo yo aprendí en estos dos años a amar a mi pueblo, a mis hijos?», citó Maldonado.

Sin dar respuesta a ello, continuó diciendo «pero que yo ame no significa que yo sea una estúpida alfombra para que hagan lo que quieran conmigo, ¡no señor! Porque el amor no se goza en la injusticia, se goza en la justicia».

Finalmente, se refirió a la pandemia que generó la COVID-19, asegurando no tenerle miedo a la enfermedad.

«A mí no me importa lo que diga el coronavirus, ni los mundanos, yo no tengo miedo al COVID-19 porque Jesucristo lo derrotó en la cruz el calvario», concluyó.

