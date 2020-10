Ana de Maldonado rompe el silencio sobre su divorcio del pastor Guillermo

«Lamentablemente tuve que tomar una decisión muy difícil, muy fuerte para mí y para mi familia, pero la tuve que tomar», expresó la profeta Ana de Maldonado, refiriéndose al tema de su divorcio con el pastor hondureño, Guillermo Maldonado.

Y es que, después de mantenerse lejos de la congregación y de sus redes sociales, la profeta de origen colombiano, decidió publicar un vídeo en donde se refirió de forma oficial a su separación.

Al respecto, dijo que la determinación no fue nada fácil; argumentando que, el divorcio había sido autorizado por una «autoridad espiritual«.

«No había podido comunicarme para explicarles», comenzó diciendo Ana. Al tiempo que, expresó que se encontraba bien de salud.

De igual forma, reveló que su separación estaría relacionada con problemas personales, nada fuera de los estándares «normales».

«Yo consulté a una autoridad espiritual con este asunto del divorcio y tomé la decisión de separarme por situaciones personales que no quiero sacarlas. Son personales y no creo que deba hacerlo. No son cosas raras», aseveró la profeta de 55 años.

Su misión con Dios, no se acaba

Por otra parte, Ana aclaró que su misión con Dios sigue manteniéndose en pie. Por lo que, continuará con su propósito de «liberación, intercesión y restauración de los hogares».

«Dios me dio una asignación muy fuerte y muy poderosa para el cuerpo de Cristo. Entiendo que soy necesaria», indicó. Además, hizo un llamado a sus seguidores para que se mantuvieran en constante comunicación a través de sus redes sociales.

La profeta Ana Maldonado y el pastor hondureño, Guillermo Maldonado, sostuvieron su matrimonio durante 32 años; en los cuales, procrearon dos hijos.

Ambas figuras, lideraron el Ministerio Internacional El Rey de Jesús, una de las iglesias más reconocidas en Miami, Estados Unidos.

Cabe destacar que, el pasado 22 de septiembre, se divulgó la noticia de que la líder y oradora pública habría tomado la decisión de divorciarse de su esposo; misma que, conmocionó a toda la comunidad religiosa internacional.

