En busca del «sueño americano»: joven tocoeña muere en el desierto

COLÓN, HONDURAS. Largas caminatas, días sin comer, dormir en el suelo, aguantar calor, frió, esconderse. Todo eso y más deben sufrir los hondureños que deciden migrar a Estados Unidos, pero, algunos de ellos, pese a su esfuerzo no logran continuar.

Esta mañana se reportó la muerte de otra compatriota, quien en busca del tan añorado «sueño americano» perdió la vida en el recorrido, encontrando su cuerpo en el desierto.

Buscando mejores oportunidades, una vida mejor, la joven emprendió su camino hacia los Estados Unidos. Ella enfrentó los retos y obstáculos, pero sin imaginarse que su viaje terminaría en un desierto.

Es importante señalar que, muchos migrantes deciden recorrer el desierto, esquivando a las autoridades de migración y así evitar ser deportados. No obstante, se enfrentan a un reto del cual no muchos sobreviven, tras las largas caminatas algunos se deshidratan y deciden no continuar el recorrido, lo que provoca su muerte en el lugar.

Pese a que, aún no se conocen las causas especificas del fallecimiento de la joven, la lamentable noticia causó conmoción en la población hondureña. De igual manera, es necesario precisar que, la fémina residía en Las Brisas, ciudad de Tocoa, departamento de Colón.

Asimismo, solo se conoció que ella respondía al nombre de Senia Barahona. Por otro lado, algunos familiares y amigos se notaron destrozados, e indicaron que la noticia era difícil de creer.

“Sinceramente amiga, no lo puedo creer, estoy desconcertada con la noticia”, expresó una de sus conocidas.

“Primita hermosa, esta noticia ha sido fuerte y difícil de creer. Dios te tenga en su santa gloria”, manifestó una pariente.

Hasta estos momentos, no han brindado más detalles del fallecimiento de la joven, como su edad, o cuales serian los protocolos correspondientes para su repatriación. Por lo cual, siguen en espera de más información al respecto, donde la compatriota tristemente no logró su sueño.

Otro migrante muerto

Es importante precisar que, hace unos días, en el recorrido de la caravana de migrantes, otro compatriota lamentablemente falleció en Guatemala. Esto, mientras se conducía en una rastra que les brindaba “jalón”.

El cuerpo del joven quedó tendido sobre el pavimento, y varios miembros de la Cruz Roja Guatemalteca se hicieron presentes. Sin embargo, constataron que, el migrante ya había muerto.

Mientras tanto, sus compañeros que se trasladaban con él, lloraban su fallecimiento. Ellos agregaron que el joven solo quería buscar una mejor vida.

