Ana, la líder y oradora que pidió el divorcio al pastor Guillermo Maldonado

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Ayer en horas de la noche se confirmó que la profeta Ana de Maldonado solicitó el divorcio a su esposo, el pastor hondureño, Guillermo Maldonado, líder del Ministerio Internacional El Rey Jesús.

Fue el mismo pastor quien confirmó la noticia a través de su cuenta oficial de Facebook. Maldonado no dio a conocer los motivos de su divorcio, sin embargo, hizo hincapié en que no hubo infidelidad de por medio. Pues asegura que siempre la respetó y honró.

Dos hijos juntos

Poco o nada se sabía de la profeta Ana Maldonado. Pero ella se convirtió en tendencia luego de que se confirmara la solicitud de divorcio.

Entre lo primero destacable de Ana, es que es originaria de Colombia y tiene 55 años de edad. Además, la líder religiosa se casó con Guillermo Maldonado hace 32 años y procrearon juntos dos hijos.

Es una líder religiosa y oradora pública, conocida por ser la cofundadora del International Ministry of King Jesus. Asimismo, es la autora de los libros «The Power to Bind and Loose» y «From Prayer to War».

En una ocasión relató que tuvo una visión de Cristo montando a caballo, lo cual la llevó a buscar una vida sirviéndole al Señor. Es una figura muy querida por la feligresía, pero de la misma forma en que recibe cariño, recibe muchos comentarios en los que la cuestionan.

Fue justamente ella quien hizo la solicitud de divorcio contra el líder principal del Ministerio Internacional El Rey Jesús. Aunque hay muchas dudas las razones, ella tampoco ha querido pronunciarse, pues su figura es menos pública.

