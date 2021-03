COVID-19 en Honduras | Tras nuevo comunicado, ¿se circula por dígito hoy?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Inició el mes de elecciones primarias en Honduras en medio de una crítica situación sanitaria, por lo que el Gobierno estableció que deben seguir las restricciones a la circulación.

La Secretaría de Seguridad, a través de un nuevo comunicado, externó cuál es el calendario que aplica para salir a las calles en la semana del uno al siete de marzo.

Según el cuadro, de lunes a domingo podrán salir todas las personas, sin importar la terminación de su tarjeta de identidad, pasaporte, carné de residencia o el departamento en el que vive.

La medida contrasta de lo dispuesto en ocasiones anteriores, donde los fines de semana solo podían circular cinco dígitos cada día. Lo que se sí mantendrá es el horario de toque de queda.

Por la suspensión a las garantías constitucionales, los habitantes de Santa Bárbara, Cortés, Atlántida y Yoro no pueden estar en las vías públicas desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana.

El resto del país no estará exento de la disposición; sin embargo, en los demás territorios el toque de queda inicia a las 9:00 de la noche, aunque también finaliza a las 5:00 de la mañana.

Para la siguiente semana no todavía no se estableció cómo será la circulación. No obstante, Rebeca Martínez, portavoz de la Secretaría de Seguridad, dijo a TIEMPO que no habrá limitantes el 14 de marzo, día de los comicios.

Sectores con libre circulación

Hay quienes pueden estar fuera de sus hogares sin importar la hora que sea. En ese apartado se incluyen las personas que atienden actividades de seguridad, salud, emergencia y transporte público (por motivos humanitarios).

Lo mismo ocurre con el personal de transporte de carga pesada, energía eléctrica, internet, hoteles, sector agroalimentario y agroquímico, personal de soporte técnico y administrativo del sistema bancario y los medios de comunicación.

Igualmente pueden apegarse al beneficio los trabajadores de la producción y distribución de alimentos, maquileros, además del personal de mercados, supermercados, farmacias y gasolineras.

Tampoco habrá problemas para las personas -nacionales o extranjeras- que arriben al país en vuelos nocturnos. Mas, cada quien deberá acreditar tal versión mediante su boleto de viaje.

La economía no se para

En el escrito provisto, la Policía Nacional apuntó que las regulaciones en la actividad comercial persisten. Es así que los negocios podrán atender con normalidad, siempre y cuando no irrespeten el toque de queda.

Además, cada comercio debe vigilar con asiduidad que la ocupación de clientes no supere el 50 por ciento de la capacidad máxima. Las fuerzas de seguridad aseguran que tendrán operatividad constante para cerciorarse del cumplimiento de la regla.

Siguen «bloqueados»

Todavía hay comercios que no pueden abrir sus puertas. Las autoridades designaron en esta lista a los bares, discotecas, cines, gimnasios, complejos deportivos y centros de convenciones.

Tampoco podrán operar los centros educativos en todos los niveles. En cualquiera de los casos en mención, la salvedad es que el recinto haya recibido una autorización de pilotaje por parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).

Por el mismo lado, Seguridad precisó que, en casas particulares, no se podrán congregar más de 10 personas, sin importar cuál sea el fin de la reunión.

La Policía concluyó el documento instando a la población que sea prudente y evite riesgos innecesarios, manteniéndose en comunicación permanente con las autoridades correspondientes.

Precauciones

Es imperativo que cada ciudadano que tome la decisión de salir cumpla con cada instrucción de los protocolos de bioseguridad; así, se protegerá a sí mismo y a las personas que le rodean. La detección de casos de COVID-19 está en aumento.

En ese sentido, para procurar la efectividad de las medidas, es oportuno que las personas mantengan una distancia entre sí de al menos un metro y medio. La utilización de una mascarilla es indispensable.

No usar un tapabocas, aparte del peligro a la salud que conlleva, le podría atribuir una multa de al menos L200. Además, el irrespeto a la autoridad puede llevar a sanciones más fuertes.

