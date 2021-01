TEGUCIGALPA, HONDURAS. La guapa y carismática presentadora de televisión, Carolina Lanza sorprendió a todos sus seguidores al contar uno de sus secretos más íntimos, causando muchas reacciones y comentarios.

La guapa chica es uno de los personajes más queridos de la televisión y farándula hondureña. En reiteradas ocasiones ha compartido sentimientos desde los más profundo de su corazón y las vivencias con su pequeño hijo, Thiago.

En esta ocasión, Carolina reveló un secreto bastante personal y fue durante la transmisión de la revista «Que Viva La vida». La guapa Carolina respondió a algunas inquietudes que le realizó su compañera Anahy Pérez.

¿Cuál es el secreto?

Carolina Lanza le reveló Anahy, a sus fans y a toda la teleaudiencia del programa, que cuando era bebé sufrió del conocido «mal de ojo».

En Honduras este tipo de padecimiento es muy común de escuchar, más aún en los recién nacidos. Es muy general que digan que algún bebé «tiene calor pasada» o le hicieron «mal de ojo» al presentar algunos síntomas.

Al respecto, Carolina dijo: “Mi mamá me cuenta que me pasaron un huevo, me echaron ruda y todo, hasta alcohol”. Este es parte del procedimiento que se hace en algunos lugares para «curar» al bebé del «mal de ojo».

La noticia sorprendió a los seguidores, tanto del programa como los de la guapa y talentosa presentadora. En solo minutos un mar de comentarios referentes al mal de ojo surgieron en las páginas de redes sociales.

Carolina fue muy abierta al contar este secreto de su niñez, pues es algo que puede dar algo de pena. Pero ella no es la única, muchas personas han pasado por el mismo achaque y al crecer sus padres les cuentan el secreto. Aunque no todos creen en ello.