Carolina Lanza: «Creí que iba a morir» por incertidumbre de contagio por COVID-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luego de la ausencia de varios días de los programas del canal HCH y el show vespertino de Viva la Vida, la presentadora Carolina Lanza, reveló la odisea que vivió al creer estar positiva por COVID-19.

Por medio de una transmisión de Facebook, detalló que el pasado viernes 24 de julio sufrió de dolores de cabeza leves que la incomodaban de continuar con sus actividades normales.

«Sentía como una incomodidad, sentía que no estaba bien, como rara, uno se conoce. Yo me sentía así realmente. Salí en la revista, y hace unos días me habían regalado unas pruebas rápidas y las tenía en casa, no las había hecho porque no sentía malestar», detalló.

Sin embargo, cuando ella inició a sentirse rara, contó que decidió practicarse una de las pruebas rápidas, así como lo aconsejan a diario en el medio de comunicación.

«En cuanto sentí esa incomodidad decidí hacerme la prueba rápida y automáticamente la prueba rápida me salió positiva por COVID-19. La noticia me tomó por sorpresa, no me lo esperaba, no tengo ningún síntoma, pero realmente no me lo esperaba», dijo la presentadora.

Carolina Lanza sufrió depresión por la incertidumbre

Cuando Carolina Lanza se dio cuenta que estaba infectada por el coronavirus, se sintió muy confundida, incluso empezó a ponerse ansiosa y conmocionada con solo ver que la prueba rápida, en efecto, le confirmó lo que no esperaba.

«Yo me he cuidado muchísimo, he tomado todas las medidas necesarias, he extremado las medidas en mi casa, pero dije, es tu voluntad señor, tú sabes lo que haces y yo no soy quién para cuestionar», relató Lanza.

Por esa razón, desde que se dio cuenta de que había contraído el coronavirus se puso en autoaislamiento dentro de su dormitorio. Su mayor preocupación era su hijo Tiago, porque él siempre está con ella y temía que también estuviera contagiado.

El sábado 25 de julio, salió a practicarse la prueba de sangre y aunque tenía la esperanza de que esta saliera negativa, en realidad terminó de confirmarle que sí estaba contagiada.

«Pero mi hijo salió negativo, es inexplicable, pero yo le agradecí a Dios me pregunté si habría salido mal el examen. Él había tenido una gripita», pero Carolina reiteró que su hijo estaba bien.

«Sentí que me iba a morir»

El lunes se practicó la prueba de hisopado, lo cual la sumergió en estrés, y hasta en una profunda tristeza, pero finalmente recibió el resultado y está vez salió positivo.

«Tengo a mi abuela de 80 años y eh mencionado que me preocupa que se llegue a enfermar, no dejo ni que Tiago se le acerque porque ella es delicada de las vías respiratorias», contó.

Carolina Lanza mencionó que se practicará otra prueba porque aún tiene la duda de sí estuvo infectada. Manifestó que no sabe si era asintomática o si en realidad nunca contrajo el virus.

Además, informó que probablemente mañana viernes 31 de julio ella regresará al canal para reincorporase a labores tras una semana de ausencia.

