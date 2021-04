CCIT: Honduras ha retrocedido 5 años en generación de empleo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La generación de empleo retrocedió unos cinco años en Honduras, lamentó este miércoles Rafael Medina, director de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT).

La regresión se debe a los impactos de la pandemia de COVID-19 así como los fenómenos tropicales (Eta e Iota) que atacaron al país en noviembre del año anterior, apuntó el dirigente en conversación con Radio Cadena Voces.

Las declaraciones de Medina proceden a un informe que presentó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). El escrito detalla que 400 mil personas perdieron su plaza formal de trabajo durante 2020, situándose la tasa de desempleo en 10.9 %.

En tal sentido, el empresario apuntó que el subempleo -sobre todo el visible- también ha incrementado. «Que aumente la informalidad en la economía de Honduras no es un estado deseado», acotó.

Además, subrayó que tales cifran indican que tanto las empresas como las oportunidades están en condición de precariedad en Honduras.

Búsqueda infructífera de alivios

Por el mismo lado, Medina señaló que no ha habido una política clara para la recuperación económica por parte del gobierno. Mencionó que las autoridades se comprometieron a construir 90 centros de salud, pero «no se ha construido ninguno».

Medina lamentó que la empresa privada solicitó ayuda mediante prórrogas a los pagos tributarios, pero «no se tuvo efecto». En ese sentido, dijo que muchos comercios tendrán dificultades porque no obtuvieron utilidades y el pago a cuenta es por adelantado.

«Desde hace varios años se han realizado peticiones para simplificar el pago de impuestos, disminuir la tasa e incentivar tanto el consumo como el ahorro», expresó el directivo.

Y agregó: «Serían medidas no solo justas sino necesarias para una reactivación económica, misma que no pasará si no tenemos un proceso de vacunación mucho más rápido del que se ha tenido hasta el momento».

