NVIDIA revoluciona las videollamadas: mira lo que hará con Inteligencia Artificial

REDACCIÓN. En pleno apogeo de las videollamadas, la corporación NVIDIA decidió que quería jugársela muy en serio para darle un toque a esa comunicación que quizá nadie tenía pensado.

La empresa, con sede en California, Estados Unidos, optó por adaptar un desarrollo pleno de la Inteligencia Artificial (IA); para ello, acudió a una red neuronal.

Varios elementos son los que tendrían mejorías con las novedades, según lo expresado por los ejecutivos. Los avances son impresionantes si tomamos en cuenta lo que el ciudadano común espera de la interacción en video.

Conversación fluida

En primer lugar, las personas que interactúan podrán percibir una mejor calidad de imagen. Básicamente, la IA provista por NVIDIA evitaría que tengamos una comunicación borrosa y entrecortada.

Las modificaciones permiten más nitidez, sin el «pixelado»; ayudan al ancho de banda que se usa, mediante una optimización del envío de datos. No más estarse preocupando porque no vemos o no escuchamos a la otra persona.

¿No quieres ver a la cámara? ¡No hay problema!

Sin embargo, la calidad de la tecnología de NVIDIA no pasa nada más por facilitar una imagen más «bonita» y sin pérdida de fluidez. También, el sistema tiene la capacidad de hacer modificaciones a lo que se observa en pantalla; ¿cómo así?

Bueno, pongamos un ejemplo. Si eres de los que es un poco tímido, cohibido, o nada más tienes inseguridad sobre algo en específico sobre lo que debes hablar, es probable que recurras a voltear la mirada para otra parte y no al lente de la cámara.

Ahora, con la inteligencia incorporada con NVIDIA, el mecanismo es capaz de ubicar el ángulo adecuado de la cámara y así hará parecer como que estás mirando directamente a la persona o grupo (aunque no lo estés haciendo).

«Con las técnicas de visión por computadora, podemos ubicar la cabeza de una persona en una amplia gama de ángulos. Y creemos que esto ayudará a las personas a tener conversaciones más naturales«, expresó Ting-Chun Wang, quien es uno de los científicos que se encargó de crear la actualización de NVIDIA.

Además, las videollamadas de NVIDIA tienen ahora cancelación de ruido y también traducción en tiempo real.

Puedes aparecer…¡como caricatura!

Por si eso fuera poco, el sistema también te permite que hagas tu propio video animado a través de una videollamada de NVIDIA. Ya que evalúa las facciones principales de tu cara, puede ponerlas sobre un «dibujo» especializado y permitir que cobre vida con la inteligencia artificial.

Para que conozcas un poco más de cómo funcionan las innovaciones tan singulares, te dejamos un video que publicó NVIDIA en su canal de YouTube:

