DE MUJERES | Nueve mitos que siguen vigentes sobre madres solteras

REDACCIÓN. Los tiempos han cambiado y hoy en día es más común encontrar a mujeres que deciden separarse del padre de sus hijos por múltiples razones, desde discrepancias de opiniones hasta violencia intrafamiliar, pero aún podemos ver que ciertos mitos sobre las madres solteras siguen vigentes.

De ahí que la psicóloga Berit Brogaard señaló que el mito del hogar roto ya debería hacer sido desacreditado pero, reiteró que aún existen muchas ideas erróneas acerca de la crianza que ejercen las madres separadas, en la mayoría de los casos, solas, aunque cabe mencionar que algunas deciden hacerlo solas.

Mito 1: Las madres solteras son «yeguas de cría»

En Estados Unidos es común que hombres conservadores usen el término despectivo de “yeguas de cría de bienestar” para referirse a las madres solteras, esto porque se justifican al señalar que una yegua de cría es criada para la reproducción únicamente.

Además de que en el país vecino se les brinda asistencia social a las madres solteras, pero según las estadísticas de ese país, los hogares monoparentales liderados por una mujer están dentro de los que mayor índice de pobreza posee sobre todo si la jefa de familia tuvo pocos o nulos accesos a la educación.

Mito 2: El amor que reciben los hijos de madres solteras no es el mismo que ofrecen las parejas

Según comenta la psicóloga, este mito se alimenta por la falsa idea de que el hogar nuclear, conformado por madre y padre, brindará más amor y atención a los hijos. Sin embargo, esa idea no se apega a la realidad, ya que podemos ver hogares en donde existen los dos padres pero los hijos son abusados o maltratados.

Mito 3: Las madres solteras no pueden tener casa propia

La situación inmobiliaria es dura incluso para las parejas, pero el mito de que las madres solteras no pueden comprar una casa está lejos de ser verdad.

Según los datos estadísticos de Estados Unidos, el 25 % de personas que compran una casa por primera vez son madres solteras.

Mito 4: madres solteras no pueden ofrecer educación universitaria a sus hijos

Viniendo de una casa sostenida por una mujer, puedo testificar que esto es falso, puede costar un poco más de esfuerzo, pero para nada es real. Pero, si lo pensamos detenidamente, la crianza de un hijo es cara, pero incluso las personas que no los tienen no disponen necesariamente de dinero extra.

Mito 5: Madres solteras tienen menos tiempo para atender a sus hijos

De acuerdo con la psicóloga, hay estudios que prueban que mujeres que se divorciaron, señalan que el hecho de ya no tener que destinar tiempo al matrimonio y a su esposo les deja más tiempo para los hijos, se trata más bien de una gestión y reacomodo de los tiempos.

Mito 6: Las casadas sienten lástima por las madres solteras

Según una encuesta que publicó Babytalk, a la mayoría de las mujeres casadas les apreció más atractiva la idea de poder criar a un hijo solas sin tener que discutir con su pareja por su crianza. Mientras que el 30 % dijo que sería mejor no lidiar con los suegros.

Mito 7: Ser madre soltera es más fácil

No, las madres solteras no andan en busca de un compañero, ya que su prioridad son sus hijos y no están esperanzadas a encontrar una pareja que se haga “cargo” de sus hijos, ya que ella puede hacerlo perfectamente bien sola.

