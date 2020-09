¡Hombres sépanlo! las madres solteras no están para jugar a los novios

DE MUJERES. La mayoría de los hombres no están preparados para salir con una madre soltera, pero ¿cómo saber si es el indicado? Hay quienes dicen que son las mujeres quienes han perdido el sentido de amar, pero la realidad es que se convierten en chicas precavidas.

Ellas, han cerrado su corazón para alguien que realmente se lo merece, que sea digno de compartir los días no sólo con ellas, sino también con sus hijos.

Hay hombres que pueden entrar a tu vida, que les das tu tiempo y puede que lleguen a provocarte emociones. No obstante, hay una brecha muy grande para que se conviertan en «el elegido».

Lea también: ¡Atención mujeres! ¿Qué es la amenorrea y por qué produce ausencia menstrual?

El hombre indicado para una madre soltera

Un hombre ideal es aquel que presentas con tu familia, que puede convivir con tus hijos y que es digno de confianza. Sí, se escribe fácil, pero pocos lo logran, porque pocos entienden lo siguiente:

Tu hijo es lo más importante

Un hombre que no tiene la madurez emocional para entender que los hijos son prioridad, no tiene ni esperanza de estar en la relación, sin que se vuelva un calvario.

Los niños son demandantes; las madres juegan el rol de enfermera, maestra, terepaura y rescatista. No sabes cuándo te van a necesitar y va a llegar un momento en el que tengas que dejar a tu pareja para ir tras ellos ¡Pocos lo entienden!

Buscas un compañero, no arreglar tu vida

Otro de los errores que cometen los hombres al querer conquistar el corazón de una madre soltera, es creer que están para solucionarles la vida. Es posible que la personalidad independiente de la mujer, les dé seguridad.

Sin embargo, lo que menos quieren es que te conviertas en una carga, ellas no están para motivarte, quieren a alguien para hacer equipo y no más responsabilidades.

No más mentiras

No hay nada peor, que un hombre que no es directo. Las madres solteras ya no están para jugar a los novios, no es que sean intensas, es que prefieren la honestidad.

Es mejor decir que sólo quieres un encuentro, que invertir tu tiempo dibujando castillos en el aire, para que después salgan huyendo. Esa es la razón por la que no pueden involucrar un hombre al cien por ciento en sus vidas, sin saber si buscan algo serio.

Somos tres, cuatro o más…

Una madre soltera, es eso, una madre, un hombre no puede llegar a querer revolucionar su mundo solo porque sí. Una mujer, tiene su rutina, la forma de criar y la manera de adaptarse a distintos eventos sociales. Los planes cambian, no puedes pensar sólo en ella sus hijos son parte del plan.

El tiempo es oro

Sólo los hombres que tienen una relación con una madre soltera, saben perfectamente que el tiempo es oro. Pues, son mujeres ocupadas en todos los sentidos, el trabajo, la casa, los hijos y compromisos son parte de su agenda.

El hombre debe entender que no puede estar a su disposición. Por ello, es indispensable aprovechar cada segundo, tal vez el siguiente día no tengan la misma oportunidad.

Alguien en quién confiar

El hombre que se gane el corazón de una madre soltera, es sinónimo de alguien en quien puedes confiar, un refugio que te permita desconectarte un poco de todo lo malo del día a día. Es bueno, saber que no estás sola, que tienes a alguien que te admira, te apoya y estará ahí cuando sientas que ya no puedes más.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn