Ministro de Copeco: «Estamos para servirles y estamos dispuestos» a dar respuesta

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Recientemente trascendió que, el ministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Max Gonzáles, externó que brindarán respuesta a todos los afectados que dejó el fenómeno climático Eta en el país.

Según lo informado, la ayuda la harán llegar en compañía con el equipo técnico. Lo anterior, se dio a conocer mediante declaraciones del ministro. Él también explicó acerca de los rumores sobre descargas en la represa Francisco Morazán, mejor conocida como El Cajón.

El ministro Gonzáles: “No hemos programado descargas -en la represa El Cajón-, no es momento de desinformar al pueblo, entendemos que estamos viviendo momentos difíciles y que hay desesperación y le pedimos aquellas personas que siembran el caos, que quieren desvirtuar y que están emitiendo comunicados falsos, que no lo hagan en este momento, el pueblo hondureño no lo merece”. El ministro Max Gonzáles negó que exista una fisura en la represa El Cajón.

Agregó lo siguiente: “Pueblo hondureño, vamos a salir adelante, estamos para servirles y estamos dispuestos con todos los equipos de soportes a darle respuesta al pueblo hondureño en esta emergencia”.

Puede leer: «No salvan y no dejan salvar»: lancheros dicen que impiden ingreso; Copeco responde

Copeco

Max Gonzáles aseguró en las últimas horas que se están realizando los rescates pero la gente «no quiere salir de su casa».

El titular de la institución llegó hasta La Lima, Cortés, para supervisar los avances de las evacuaciones y la atención en los albergues.

Gonzales manifestó: «Seguimos trabajando pero mucha gente no quiere salirse de su casa; desde inicio dijimos que esto podría ser catastrófico».

Se debe recordar que, muchas personas continúan atrapadas en los techos de casas en el sector de La Lima, a la intemperie y con zozobra.

Recientemente, el titular de COPECO dijo que habían lanchas realizando rescates en La Lima y camiones de las Fuerzas Armadas, que están haciendo los traslados.

«Se realizaron 180 rescates por aire y seguimos trabajando. Mucha gente de la sociedad civil con las lanchas privadas han venido a ayudar y a colaborarnos«, comentó el ministro.

Puede seguir leyendo: Ministro de COPECO: «Se los advertimos con tiempo» que Eta sería catastrófico