«No salvan y no dejan salvar»: lancheros dicen que impiden ingreso; Copeco responde

SAN PEDRO SULA. Fuertes denuncias se reportan en el manejo de la crisis provocada por el fenómeno climático Eta, y lo anterior se menciona porque varios pobladores sostuvieron que la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) «no permite que rescaten a las personas».

Un ciudadano publicó en redes sociales que, «Copeco no permite que lanchas particulares accedan a salvar vidas sin un permiso».

En la publicación siguió abordando lo siguiente: «La gente se está ahogando, nuestro pueblo, nuestra gente está sufriendo».

«La vida humana es más importante que un papel firmado por gente incompetente, por esos que aún siendo los responsables de salvaguardar a nuestros hondureños, se han hecho de la vista ciega», externó el joven en la red social Facebook.

Otro individuo comunicó que, intentaron rescatar a una compañera de la universidad, quien se encuentra damnificada en la casa de un vecino. Cabe resaltar que el «refugio» queda ubicado en La Lima. En este caso, esta persona quiso ayudar a su amiga y envió una lancha, sin embargo, no la dejaron acceder, dijo en una conversación entablada con Diario Tiempo Digital.

Una persona en redes sociales sostuvo que, los requisitos para que dejen pasar las lanchas son:

Lancha arriba motor 35 caballos de fuerza.

Ir a la 20 calle para que te asignen un policía.

Chaleco salvavida para todas las personas.

Documentos de la lancha.

Una mujer en Facebook dijo lo siguiente: «Dice que iba 7 lanchas y las autoridades no las dejaron pasar».

Puede interesarle: «Misericordia Dios»: Eta destruye comunidad en Yoro; «ya no se sabe nada de ellos»

Rescatistas se desaniman

Un ciudadano exteriorizó que, con «profunda pena» y por «decisión unánime», un grupo de rescatistas que estaban ayudando en el sector La Lima, decidieron suspender la ayuda por las exigencias solicitadas y los problemas no atendidos. «Me parte el alma decirles esto», dijo el hombre.

Copeco

Debido a las especulaciones que existen en el caso, Diario Tiempo Digital contactó a la directora de Comunicación Social de Copeco, Julissa Mercado.

Ella externó que los lancheros tienen acceso por bulevar salida al aeropuerto, en policía de tránsito, y sostuvo que lo darían desde las 5 de la mañana. Agregó que se brindará seguridad y que deben llevar chalecos salvavidas, focos y cuerda.

Ella exteriorizó lo siguiente: «Hay dos tipos de lancha, una que es plana, y otra tipo v, la que puede ingresar en las zonas de inundación es la plana, la tipo v no, porque eso implica que hay una parte de la lancha que va bajo el agua, y debido a la inundación, no se conocen qué tipo de escombros hay bajo el agua, y esto mas bien podría causar un accidente, verdad, entonces son lanchas planas las que están ingresando. Seguramente, y no tengo dudas, que pudo haber sido así, se regresaron algunas lanchas, y debe haber sido por eso».

Agregó: «Nosotros no tenemos lanchas, es decir, si hay algunas lanchas que son identificadas como Copeco, pero son lanchas que se compraron en la administración de don Lisandro Rosales, y fueron asignadas a los equipos de primera respuesta, que son los que tienen el personal asignado para hacer esta labor. Entonces, nosotros no tenemos lanchas como tal. Éste es un trabajo interinstitucional, o sea de hecho por eso está Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, en la zona, porque al final las tareas de atención se van distribuyendo».

Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn