SAN PEDRO SULA, HONDURAS. El repunte de casos por COVID-19 tiene en vilo a la población hondureña, y en consonancia, varios sectores piden volver a un cierre total y otros, que opinan deben practicarse otros mecanismos para bajar los contagios.

El país vivió un confinamiento total desde el mes de marzo de 2020, cuando se reportaron los primeros casos positivos. Dicha medida fue cambiando con el avanzar de los meses y la puesta en marcha de la reapertura económica por parte de la Mesa Multisectorial.

Dicho ente creado para discutir y sugerir las directrices a seguir conforme iba el comportamiento de la pandemia en Honduras. La última vez que hubo circulación por dígitos fue en los primeros días del mes de noviembre, justo antes del inicio del Feriado Morazánico.

Sin embargo, la semana de vacaciones fue interrumpida por la llegada de la tormenta tropical Eta, la cual dejó severos daños, especialmente en la zona norte del país. Dos semanas después, atacó la depresión tropical Iota, que terminó de hundir lo poco que quedaba.

Libre circulación desde noviembre

Desde entonces, la Mesa Multisectorial y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), han mantenido libre circulación. No obstante, apelaron a que la población debe seguir cumpliendo estrictamente las medidas de bioseguridad.

Con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, los médicos pidieron a la población cuidarse y evitar las aglomeraciones. No obstante, parece ser que hubo caso omiso y el incumplimiento a los requerimientos básicos era la regla entre los hondureño.

En los últimos días, los centros hospitalarios han reportado colapso y que ya no hay cupos para pacientes que buscan atención por COVID-19. En ese es contexto, varios sectores se han pronunciado, pidiendo una pronta reacción para evitar más contagios.

Mesa Multisectorial se reunirá hoy

Por lo anterior, la Mesa Multisectorial convocó a una reunión este lunes a las 5 de la tarde, según reveló a Diario Tiempo Digital, el representante de la Asociación de Empelados Públicos, Fredy Gómez.

Respecto a un posible cierre del país tal como sucedió en marzo pasado, el funcionario dijo que esas «solo especulaciones». Al mismo tiempo, detalló que ellos como Mesa no se han reunido desde el pasado 16 de diciembre.

Además, indicó que para discutir sugerencias y brindarlas, primero deben recibir y revisar el informe que brinde la Secretaría de Salud. Igualmente, los pormenores que remitan las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

«No tenemos nada concreto y estamos bajo las mismas medidas de libre circulación, en las que nosotros pedimos que los entes reguladores fueran un poco más enérgicos. Se hicieron recomendaciones a los dueños de negocios, en lo que respecta a l aplicación del protocolo de bioseguridad», expresó Gómez.

A su vez, recalcó que mientras no tengan las estadísticas por parte de las autoridades competentes, ellos no tomaran decisiones. También, subrayó que por ahora, se mantiene la circulación todas las personas de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Fedecámaras: No se puede volver a un cierre

En función de lo que pueda decidir la Mesa Multisectorial, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (FEDECAMARA), Menotti Maradiaga, externó que el país no puede volver a un cierre total.

Según argumentó, esa decisión o volver a circulación por dígitos, a quien más perjudicaría es las Micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). «Ellos han sido los que han sacrificado y sobre todo, ellos han sido solidarios y responsables con los temas de los protocolos de bioseguridad».

Asimismo, sostuvo que la incertidumbre que se está generando con un posible cierre, no es bueno para la economía. «Debemos de buscar la estrategia, para evitar que la ocupación hospitalaria llegue a colapsar», adhirió.

Maradiaga sugirió que una de las acciones a tomar, es presionar para que los seis hospitales móviles restantes entren en funcionamiento. Recalcó que esa es una de las formas para bajar la incidencia y no perjudicando la economía.

Umaña: Hay que ser rigurosos con el cumplimiento de medidas

Por su parte, el doctor Carlos Umaña manifestó que antes la situación actual del COVID-19, se deben extremar las medidas de bioseguridad. Sin embargo, no se debe detener la economía del país.

