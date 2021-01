“Irresponsabilidad compartida”, señala galeno ante proliferación de COVID-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La COVID-19 continúa arraigado en el país y tiene en vilo a los hondureños, pero sobre todo al personal de Salud, el cual está haciendo frente a la pandemia. Sin embargo, la preocupación de los médicos ha incrementado ante la «irresponsabilidad o poco temor» de la población.

Al respecto, el epidemiólogo Kenneth Rodríguez manifestó que la población no entendió que el hecho de autorizar la circulación sin restricción, nada tenía que ver con andar en la calle incumpliendo las medidas de bioseguridad.

Según Rodríguez, producto del «relajamiento» de la población en cuanto a las medidas de bioseguridad, los casos de COVID-19 han incrementado considerablemente en las últimas semanas.

Irresponsabilidad

“En este momento estamos viviendo una irresponsabilidad compartida, tanto por parte del Gobierno, que suspendió las restricciones de circulación, como de la población, al no entender, porque al no haber restricciones de circulación no era que tenía que andar libremente en la calle, como hoy estamos viendo”, dijo.

Asimismo, lamentó que “los centros comerciales están abarrotados, los centros de diversión también están abarrotados”.

Añadió que “este es un año atípico, casi lo iniciamos con COVID-19 y lo estamos cerrando con cifras alarmantes, con más de 120,000 contagiados”.

Se podría volver a confinamiento

Desde la suspensión de la circulación por dígito, en el mes de noviembre se ha visto las calles llenas, lugares públicos concurridos y playas abarrotadas. Esto, pese a que las cifras de contagios y fallecimientos por el virus, vayan en aumento acelerado. Igualmente, los centros asistenciales están colapsando una vez más.

Sin embargo, el futuro sobre la movilización de los hondureños es incierto, pues de seguir el contagio masivo, la mesa multisectorial podría recomendar nuevamente que se retorne a un confinamiento o restricción de circulación, principalmente los fines de semana, que es cuando se ve más desenfreno.

