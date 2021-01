Médico interno «está muriendo» en hospital móvil de SPS; familia de doctores pide ayuda

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Una dolorosa súplica de una familia de médicos fue divulgada este sábado 2 de enero a través de un audio, donde habla la mamá, la hermana y el médico interno contagiado de COVID.

El caso se trata de un estudiante de Medicina, que está haciendo su servicio social y se encuentra internado en el hospital móvil de San Pedro Sula. El nombre del joven es Alberto Ulloa, y tiene 28 años.

Dieron a conocer que ellos son una familia de médicos, y que los padres han logrado graduarlo con mucho esfuerzo.

El padre, quien es odontólogo, también está contagiado. Algunos de los familiares están graves y no saturan, revelaron.

En un audio compartido, la hermana manifestó: «Hermanos, perdón que les hable, está serio, ya no sé cómo decirlo, perdón que me oiga tan mal. Yo tengo fe, pero es una realidad, mi hermano se está muriendo. No han hecho nada por él, lleva 48 horas, y se está muriendo, porque no le dan medicamento, no hacen nada. No nos dejan entrar, aunque seamos médicos, no nos dejan entrar y hacer algo por él».

«Si quieren que muera, no quieren que lo veamos que está muriendo, no quieren que lo saquemos, ayúdennos», externó la médico.

Relató que lo quieren mover a un centro asistencial privado, pero no tienen los recursos necesarios, porque incluso les piden un depósito.

«Yo lo quiero sacar de ahí, porque quiero que viva», manifestó la hermana. Su madre expresó: «No me le han aplicado nada, ahí lo tienen solo, abandonado, ninguna enfermera va a verlo. No les aplican medicamento».

La mujer dijo que ellos sabían, porque el médico interno tiene un teléfono escondido, y ahí les manda a decir las cosas.

La madre suplicó a miembros de una iglesia que por favor le ayuden a recoger dinero, para poder salvar a su hijo. «Mi hijo está muriendo», expresó.

«Ya no aguanto, me estoy muriendo, ay, los amo. Ay, Dios mío. Ya no puedo más», relató el médico internado en el hospital móvil de San Pedro Sula.

Ellos abrieron una cuenta bancaria en Ficohsa, 2730 626. El dinero que piden es para sacar al médico que estaba haciendo su servicio social y se contagió.

