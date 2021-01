Doctor Umaña: Al menos 13 muertos en 24 horas en hospitales de SPS por COVID-19

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. Al menos 13 personas muertas a causa del virus del COVID-19 se registraron en la últimas 24 horas, en los hospitales de la ciudad industrial de Honduras, según informó el esta mañana el galeno Carlos Umaña.

En declaraciones a medios de comunicación, el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureños de Seguridad Social (IHSS), también reveló que los centros asistenciales de la zona norte están colapsados de pacientes con esta enfermedad.

En primera instancia, Umaña manifestó que como personal médico están «sumamente alarmados». Su argumento indica que aparte de los muertos, «le puedo confirmar que el sistema sanitario del Valle de Sula está colapsado«.

Umaña: Hospitales de SPS están colapsados

En detalle, el galeno explicó que «se colapsó el Hospital de El Progreso, que de 34 cupos, tiene 36 pacientes (en las salas COVID). Es más, ya no hay manómetros, según la queja del delegado de esa ciudad, el doctor Roberto Castellanos«.

Lea también: Doctor Videa: Cada hora y media muere un hondureño por COVID-19

De igual forma, reveló que tanto el Hospital Mario Catarino Rivas como el Leonardo Martínez, ambos en San Pedro Sula, están sin cupos. «Los médicos estamos compitiendo en este momento por cupos, en la Secretaría de Salud y el IHSS«, continuó.

Lo anterior, en virtud que tampoco hay espacios en el área privada. Lo cual significa que aunque una persona tenga seguro médico en un centro privado, no podrá ser atendido en caso de presentar complicaciones por el virus, explicó Umaña.

Consiguiente, el reconocido doctor hizo un llamado a la población, aduciendo que este no es el mejor momento para enfermarse, porque no pueden atenderlos. A su vez, pidió que no los culpen a ellos como médicos, pues «nosotros no tenemos la culpa del colapso sanitario».

Reprochó el comportamiento de la población ante el COVID-19

Enfatizó que esta situación es producto de que el sistema de salud hondureño no se preparó, a pesar que tuvieron meses para hacerlo. «Le apostaron a los hospitales móviles y no funcionan, y nos quedamos con la misma infraestructura», recalcó.

Carlos Umaña lamentó el comportamiento de la población hondureña durante la celebraciones de Año Nuevo. Reprochó «los bacanales» que se vieron durante del fin de semana en las playas de la zona norte.

Por último, confirmó que durante las últimas 24 horas, al menos 13 personas fallecieron a causa del COVID-19. Los cuales se dividen entre el Mario Rivas, Leonardo Martínez y el centro regional de IHSS. Aunque no proporcionó el dato exacto en cada hospital, dijo que la información fue brindada por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).

