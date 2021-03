Con «original» mensaje, «El Buki» pide quedarse en casa y causa furor en redes

REDACCIÓN. Marco Antonio Solís, mejor conocido como «El Buki», una vez más se llevó los aplausos, pero ahora, en las redes sociales, pues pidió a sus seguidores, de una manera muy original “que se queden en casa”, debido a la pandemia por COVID-19.

El cantante hizo alusión a la Semana Santa, recaudando así likes, retuits y comentarios en forma de agradecimiento en Twitter, pues los internautas aseguran que da voz a la lucha contra el coronavirus.

Sugiere quedarse en casa

Fue a través de redes, que el cantante promovió el cuidado y responsabilidad durante esta pandemia por coronavirus, sobre todo en los próximos días de la etapa vacacional por Semana Santa.

Y es que, a pesar de que para muchos es una temporada religiosa, para otros es el momento ideal para descansar e incluso salir de viaje. Sin embargo, debido a la pandemia la situación será completamente distinta.

Por ello, «El Buki» invitó a sus seguidores a tener consciencia y no salir a vacacionar, pues la enfermedad aún sigue en auge. El famoso refirió que a menos que sepan resucitar –como Jesucristo– lo mejor es no salir de casa durante esta Semana Mayor.

Lo comparan con Jesucristo

Ante este mensaje, los internautas aplaudieron su recomendación, pero también hicieron mofa del supuesto parecido que tiene El Buki con Jesús –el personaje clave en la religión católica–.

“Lo que usted diga mi señor Jesucristo”, “me quedaré en la casa viendo su peli jasas de Nazaret”, “una palabra tuya bastará para encerrarnos”, “no puedo desobedecer a nuestro Señor Jesucristo”, se lee entre las reacciones.

Esta, no sería la primera vez que Solís intenta concientizar a la población, hace unos días, el intérprete de «Si no te hubieras ido» y «Mi eterno amor secreto» pidió al público que usaran correctamente el cubrebocas, señaló que no es momento de bajar la guardia.

Nota para nuestros lectores:

