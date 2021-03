GALERÍA | Cinco espectaculares destinos de FM para visitar en Semana Santa

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Si eres residente de Francisco Morazán, y lo que busca es una aventura no tan lejos de casa, TIEMPO DIGITAL le muestra cinco destinos que puedes visitar en Semana Santa y aunque no ofrecen playa, su cultura, clima, gastronomía y costumbres, lo enamorarán y obligarán a regresar.

Recuerde que la COVID-19 sigue presente, y lo más importante es tomar las medidas de bioseguridad para que tu viaje sea más satisfactorio.

La monotonía también puede representar un obstáculo para que salgas en estas vacaciones, pero, ¿ha pensado ir a un lugar al cual nunca visitaste y sobre todo, que está cerca de la capital? pues, esta es su oportunidad.

1.Nueva Armenia

A tan solo 56 kilómetros de Tegucigalpa está Nueva Armenia, un poco conocido pueblo cuyo mayor atractivo es el famoso río color azul, donde sus hermosos paisajes son dignos de una postal.

Pese a su belleza natural, hay quienes se muestran escépticos y dudan que tanta belleza natural esté en el propio departamento de Francisco Morazán. Y aquellos que ya lo visitaron, presumen sus fotografías en las redes sociales.

¿Cómo llegar?

Aunque nunca lo has escuchado, llegar no es nada complicado. Inicialmente, debe movilizarte a Sabanagrande, una vez ahí, recorrer 17 kilómetros. En carro particular toma 40 minutos, la carretera es de tierra, por lo que se aconseja ir despacio y con precaución.

Llegar a ese lugar, también permitirá practicar el senderismo, incluso podrá realizar un picnic familiar y olvidará que está en plena zona central del país. Su clima es agradable y en Semana Santa, un baño en el famoso río azul, es la prioridad.

2.Cedros

Considerado como un lugar seguro, Cedros es un atractivo turístico que se localiza a 80 kilómetros de la capital. Sus bajas temperaturas ayudan a olvidar el pesado tráfico y calurosos días de la metrópolis, Tegucigalpa.

Una de las actividades que no puedes dejar de hacer cuando visites el pintoresco pueblo, es escalar “El Cerrito”, desde ahí podrá apreciar sus aldeas, caseríos y sobre todo la belleza natural que lo rodea. Sin mencionar que respirará aire fresco y te descongestionará de la contaminación de la capital.

Cedros, es un municipio cuenta con doce aldeas que son de atractivo turístico donde puede deleitar su paladar con un vino de naranja, un buen jugo de mandarina o bien el café de altura que poseen.

En Cedros también tendrá la oportunidad de visitar la iglesia San José de Cedros, fundada entre los años de 1811-1812. Siendo su Cristo Negro del Señor del Buen Fin a quien los congregantes veneran todos los días, por su fe y sus milagros.

Con ello no hay duda que su feria patronal es un evento que genera mucha expectativa, la celebración se realiza desde el 1 hasta el 22 de enero.

3.Yuscarán

A una hora de Tegucigalpa, en el departamento de El Paraíso, encuentra a Yuscarán, un pequeño pero hospitalario destino.

Sus callejones empedrados son su principal característica, sin mencionar la calidez de sus pobladores y los mitos y leyendas que rodean ese lugar.

La infraestructura de Yuscarán parecieran ruinas, lo que le da un toque colonial y a su vez acogedor que representa un legado de nuestros antepasados que aportaron honor y gallardía a Honduras. El citado pueblo fue nombrado Monumento Histórico Nacional desde 1979.

Su mayor historia se encuentra en la Casa Fortín donde se puede recorrer lo que fue esta ciudad antes. Yuscarán es la cabecera de El Paraíso , justamente por su importante papel en la historia de Honduras.

4. Zambrano

A lo largo de la CA-5 encontramos varios municipios, entre ellos sobresale Zambrano. El pueblo está ubicado en el campo a solo 20 millas de Comayagua y a unos 40 minutos en carro de la capital del país, Tegucigalpa.

A pesar de que casi siempre pasamos por ahí, son pocas las personas que se atreven a conocerlo. Sin embargo, las que si se atreven quedan sorprendidos del tesoro que es Zambrano.

La naturaleza pacífica de la ciudad es algo que no se puede perder. Hay muchas cosas que hacer en la zona, como por ejemplo, visitar la hermosa Cascada Escondida.