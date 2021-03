FRASES DE LA SEMANA: ¿Qué dijeron Zelaya, Umaña y Yani?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Diario TIEMPO DIGITAL recopila las frases que llamaron la atención y generaron auge durante esta semana y que quizá, hasta este momento, usted se las perdió.

En esta edición, se presenta un compendio de las declaraciones más relevantes expresadas del 22 al 26 de marzo. Durante esta ocasión, resaltan las frases que dijeron políticos, médicos y personajes del país.

¿Qué se dijo la semana anterior? – FRASES DE LA SEMANA: ¿Qué dijo Yani Rosenthal, Umaña y Oliva?

A continuación, las frases que más destacaron:

Manuel Zelaya, coordinador de Libertad y Refundación:

«Yo llamo a Luis, tanto como a Salvador a analizar lo que el pueblo hondureño quiere, el pueblo quiere la unidad, una reconciliación entre nosotros los de la oposición».

Itsmania Platero, defensora de derechos humanos:

«Se han disparado los casos de secuestro, y en Honduras ya se han tenido varias denuncias sobre eso».

Bases del Partido Liberal a Luis Zelaya:

«Su responsabilidad como presidente no es dividir cada día el partido que representa o pactar alianzas antes de incluso haber iniciado la campaña presidencial».

Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureños de Seguridad Social (IHSS), en San Pedro Sula:

«Estamos propiciando una campaña, en el cual le pedimos a la población hondureña el uso de la mascarilla cuando estén en actividades en los ríos o en las playas, sino están propiamente bañándose».

Roberto Consenza, viceministro de Salud:

«Hemos visto cómo después de las fiestas navideñas hubo un aumento significativo en los contagios, hubo familias enteras que fueron diagnosticadas con COVID-19. Algunas de ellas perdieron hasta dos y tres miembros. Por tal razón, confiarnos y olvidar que estamos en pandemia puede matarnos».

Tito Alvarado, infectólogo:

“El Gobierno dice por un lado que no salgan y por otro que vayan a vacacionar”.

Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, e ganador en as elecciones primarias por el Partidor Liberal expresó:

«Nosotros vamos a hacer una alianza de partidos que ganaron las elecciones».

«A los otros partidos quiero decirles que nosotros vamos con mente abierta a las negociaciones. Nosotros somos políticos y los políticos discuten y negocian cosas que le benefician al pueblo».

«Nosotros estamos viendo la actitud de Luis Zelaya, que es de una persona que perdió y patalea porque le ocurrió eso».

«Yo me siento bien, porque he hecho las cosas bien, en consecuencia no tengo ningún problema que se revisen las urnas«, concluyó.

