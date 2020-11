“Mel” Zelaya tras salir de Toncontín: “Alguien me quiere perjudicar”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Después de más de cinco horas de estar retenido, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, salió del Aeropuerto Internacional Toncontín de Tegucigalpa, y brindó declaraciones a medios de comunicación sobre lo que pasó con los 18 mil dólares que las autoridades aeroportuarias encontraron entre sus pertenencias.

“Yo soy el más interesado en saber que pasó, lógicamente alguien me quiere perjudicar”, sostuvo el ex mandatario, tras su salida de esa terminal aérea.

De igual forma, expresó que es bueno que investiguen para determinar «el lugar, cómo y dónde se puso ese dinero en mi mochila”.

“Hoy solamente se escribió lo que pasó y levantaron acta, quedo en carácter de investigado. Yo debo sospechar de todo mundo. Alguien me quiere perjudicar”, aseveró.

En ese sentido, Mel Zelaya contó que la mochila donde las autoridades encontraron el dinero, él no la bajó de su vehículo, sino que la trasportó otra persona que siempre portan los equipajes.

“Allí están los nombres de esas personas y eso se puede deducir. No creo y no puedo juzgar a nadie que haya sido aquí en el aeropuerto, porque las personas que me acompañaban era un motorista mío y un muchacho que aquí trabaja. No cabe en mí, acusar a alguien específicamente, pero yo no portaba la mochila”, relató.

A renglón seguido, «Mel» Zelaya agregó que, durante el chequeo de la mochila en el aeropuerto Toncontín, las autoridades lo obligaron a contar el dinero.

“Yo le dije que por qué iba a contar el dinero y que lo contara ella. Yo tengo que abordar un avión en 15 minutos, le dije. Entonces, ella me dijo que tenía prohibido contarlo y que era yo quien debía contarlo. Ese es el video que publican donde salgo contando el dinero, pero por orden de ella”, señaló Zelaya Rosales.

Es absurdo y ridículo llevar 18 mil dólares dice Mel Zelaya

“Pensé que si hacía lo que ella decía, iba a levantar un acta y me daría salir, sin embargo, cuanto termino de contar lo que está en el sobre, que ni siquiera sé de dónde sale, y que es desconocido para mí. Y que desconozco como es que llega a esa mochila, entonces ella me dijo que no podía salir, aunque perdiera mi vuelo”, contó.

Por lo anterior, Mel Zelaya dijo que está claro con su exposición, que desde el principio ellos (las autoridades) no quisieron contar el dinero y que lo obligaron a contarlo a él.

“Yo a mi nivel, a mi edad estar queriendo pasar 18 mil dólares es algo absurdo, es una ridiculez. Voy a seguir todo el proceso que ellos quieran. Se debe investigar quien realmente me quiere dañar. Ellos decomisaron la mochila y el dinero”, señaló.

Para finalizar, el exgobernante hondureño, dejó entrever que posiblemente el plan contra él, era que le decomisaran esa mochila en Houston, Estados Unidos.

Cabe indicar que “Mel” reconoció que, si portaba dinero, pero que la cantidad que llevaba eran menos de siete mil dólares.

“De donde se va a ocurrir llevar 18 mil dólares a Estados Unidos. Tengo la grabación donde ellos me dijeron que tengo que contar el dinero. Yo lo que llevo en la bolsa es poco porque llevaba una tarjeta de crédito. La fiscalía investigará y nosotros también. No tengo ninguna acusación y no tengo ningún impedimento para salir del país. Y haré todo lo posible por llegar a México donde participaré como expositor en un cónclave de la comunidad internacional”, finalizó.

