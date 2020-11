Retención de “Mel” Zelaya es una conspiración, aseguran sus hijos

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luego de la retención del expresidente Manuel Zelaya, la reacción de sus hijos no se hizo esperar y a través de las redes sociales aseguraron que todo se trata de una conspiración contra su padre por parte de las autoridades del actual gobierno.

Cabe indicar que la tarde de este viernes, el exmandatario hondureño se disponía a viajar hacia los Estados Unidos desde el aeropuerto Toncontín. Sin embargo, debido a que, entre sus pertenencias, llevaba la supuesta cantidad de 18 mil dólares, las autoridades lo retuvieron.

A través de cuenta oficial de Twitter, «Mel Zelaya», aseguró que dicho dinero no era de su pertenencia y que las autoridades lo habían retenido injustamente.

En ese sentido, su hijo, José Manuel Zelaya, publicó a través de su cuenta personal de Twitter, varios mensajes en los que condena la retención de su padre.

“Estamos enterados de la noticia de la detención de mi padre en el aeropuerto de Toncontín, por parte de las autoridades del gobierno. Estemos atentos al desarrollo de esta noticia que a todas luces se trata de una conspiración en su contra”, escribió en un primer tuit.

Seguidamente, el vástago aseguró que en la mañana de hoy hablaba con su padre de las conspiraciones y las agencias de inteligencia de las potencias.

“Él me decía: ‘José Manuel no sabes a lo que nos enfrentamos, vos no podés confiar en nadie, solo en tu mamá. Aquí te venden los más cercanos'», recordó.

José Manuel Zelaya: “VENCEREMOS”

Para finalizar, José Manuel Zelaya agradeció las llamadas y mensajes de cientos de hondureños que están pendientes ante el caso de su padre.

“Esta es una nueva conspiración en contra de mi padre. Agradezco a organizaciones sociales y personalidades de América Latina, que han mostrado su solidaridad. ¡VENCEREMOS!”, concluyó.

Por su parte, su otro hijo Héctor Zelaya, únicamente escribió en su Twitter, ¡Voy saliendo de SPS para Tegucigalpa, a defender a Mel!

De su lado, Xiomara Castro, Zoé Zelaya y Hortencia Zelaya, más conocida como “La Pichu”, no se pronunciaron al respecto. Solamente se encargaron de retuitiar la información sobre la retención del expresidente Zelaya.

Cabe indicar que horas más tarde salió a luz pública el video del momento de la retención del expresidente, Manuel Zelaya. Pero, posteriormente este aseveró que dicho video lo editaron.

