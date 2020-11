Medios internacionales están reportando la retención de «Mel» Zelaya; ¿cuáles son los nuevos detalles?

HONDURAS. La retención del expresidente Manuel Zelaya en el aeropuerto Toncontín por viajar supuestamente con 18,000 dólares, está provocando que medios internacionales ya estén brindando cobertura al hecho.

Cabe mencionar que Zelaya aclaró que ese dinero no es de su pertenencia. Asimismo, a través de su cuenta informó que estaba en presencia de un fiscal.

Manuel Zelaya expuso que en esa maleta solo suele andar andar sus cosas personales, y que una acción de ese tipo no corresponde a su inteligencia, porque conoce que dicho hecho es un delito.

Una persona del Partido Libertad y Refundación (Libre) expresó que «Mel» Zelaya usualmente usa sus tarjetas para realizar pagos, y que no acostumbra a manejar esas cantidades de dinero en efectivo, por lo que todo habría sido «algo montado».

A continuación, le compartimos algunas de las publicaciones realizadas por algunos medios internacionales.

Ex Honduran President Jose Manuel Zelaya says he was unjustly detained at Tegucigalpa’s Toncontín Airport while en route to a conference of the Worker’s Party in Mexico

He says the arrest was over an envelope of cash containing $18,000 which he claims didn’t belong to him https://t.co/DJR70Xs62W

— Anya Parampil (@anyaparampil) November 27, 2020