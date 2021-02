Médicos de internado compran su propio equipo y firman carta de exoneración

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Los médicos en servicio social, además de enlutados, están alarmados y llenos de temor luego de la muerte de uno de sus compañeros. Es así, que han salido a dar la cara, asegurando que no tienen las condiciones optimas y además deducen la responsabilidad.

Diario TIEMPO Digital se contactó con el joven Gabriel Enrique García, uno de los médicos que cumple servicio social en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula y que habló en representación de sus colegas.

Lea también: Muere el joven doctor Yasser Cuéllar, de apenas 27 años

El médico se refirió a la pérdida de su compañero e indicó que, pese a que no convivieron tanto tiempo, sabía que era un joven normal, con muchos pasatiempos y en su último año de servicio social.

Comentó que otra de sus grandes pasiones era cocinar. El joven dedicaba su tiempo libre a ser chef, aunque desconoce si era de forma profesional, siempre le escuchaban hablarlo.

«El siempre estaba muy interesado en el tema de la cocina», mencionó.

«Me contaba una compañera que sobrevivió a un accidente hace como 5 años, estuvo hasta golpeado de la cabeza», agregó.

¿Firman acta para quitar responsabilidad al hospital?

El médico explicó que acerca de la imagen que circula en redes sociales, es real. Les hacen firmar un acta, sin embargo, solo es para los estudiantes de internado.

Sin embargo, los estudiantes de internado se retiraron al iniciar la crisis y ahora, a manera de «represalia», según reveló Gabriel, les están haciendo firmar el documento donde exoneran al centro asistencial de responsabilidad.

«A los que vienen más abajo, los hacen peor, porque esos muchachos están pagando como que fuese error de ellos», externó.

Además de exigirles firmar la carta de exoneración de responsabilidad, los hacen comprar su propio kit de protección personal.

«Es contradictorio porque salen ellos por falta de Equipo de Protección Personal (EPP) y a la hora que vuelven los hospitales, las instituciones se exoneran de culpa y se lavan las manos», contó.

Aclaró que a los médicos de servicio social no les hacen firmar la hoja, pero en los centros de salud o instituciones de menor nivel también atienden pacientes con COVID-19 o sospechas y no tienen equipo de bioseguridad.

«Además los que están incapacitados por el virus, la secretaria les pide a usted reponer esos días, lo cual es absurdo. El panorama en sí, es ver lo mal que han manejado la pandemia», aseveró.

Médicos en Servicio Social expuestos

Por otra parte, expresó que desconoce si a Yesser le hicieron firmar la exoneración, aunque creería que no fue así. Sin embargo, consideró que los médicos siempre han estado expuestos a las pésimas condiciones.

«Yasser falleció y nosotros ni siquiera hemos firmado contrato para este año, vamos a terminar servicio social así, y de aquí a que firmemos nos van a pagar en tres meses más», afirmó.

Gabriel sostuvo que la Secretaría de Salud hace caso omiso a sus condiciones. Les han asegurado que «ya van a salir», pero apuntó que no todos tienen el dinero para continuar comprando sus propios kits, pues no reciben un «jugoso sueldo».

Asimismo, el médico dijo que el gobierno tiene descuidado todo, pero específicamente con ellos el problema es más grande. Actualmente, el Hospital Mario Catarino Rivas cuenta con los recursos para brindarles equipo de bioseguridad, pero no es así en los centros de salud, expresó.

«Yo no puedo decir que el gobierno me ha abandonado, cuando ha abandonado a todas las instituciones. Los hospitales no funcionan como deberían», siguió.

El joven contó también que el Hospital Móvil de San Pedro Sula, que lleva meses funcionado, tiene alrededor de dos días que no tiene suministro de agua para hacer hemodiálisis, según se enteró.

«No es martirizarnos pero ahí están los hechos, y es que falleció un muchacho de 27 años, que no debía de morir. Sí es responsabilidad del Estado de Honduras y de la Secretaría de Salud», mencionó.

Para finalizar, Gabriel indicó que ellos como médicos en servicio social deben seguir presionando. Aunque a él, como otros, solo les queda un día de trabajo, dijo que la responsabilidad también recae en los que vienen.