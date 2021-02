Pochettino sobre el Barcelona de Koeman: «No me sorprende su nivel»

ESPAÑA.- El entrenador del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, llenó de elogios al Barcelona y a Koeman en la conferencia de prensa previo al gran partido de Champions League y reconoció que el trofeo es una «obsesión» del PSG.

Pochettino aceptó sentirse emocionado por esta eliminatoria y aseguró que la remontada del 2017 es solamente historia y no afectará en nada.

«Es un partido especial, cuando firmé con el PSG hace 40 días ya sentí que esta fecha era importante para el club. Hay excitación. Es un objetivo obvio del PSG ganar la Champions y lo entendemos», declaró.

«La historia es la historia, está ahí, lo que ha pasado está ahí, no se puede borrar, pero nosotros estamos para construir entre todos un futuro mejor. El equipo y los jugadores son diferentes a aquella eliminatoria«, señaló el ex entrenador del Tottenham.

El argentino destacó el trabajo de Ronald Koeman con el Barça por lo que no considera una sorpresa el nivel actual de su rival.

«Siempre decimos lo mismo, Ronald llegó esta temporada y siempre se necesita tiempo. El Barça con 7 u 8 meses con Koeman ha ido en constante evolución lidiando con los problemas de todos, como el COVID-19. Un cuerpo técnico necesita tiempo, pero con 7 u 8 meses ya se nota el trabajo de Koeman. No me sorprende su nivel«, manifestó.

Mbappé y la obsesión por la Champions

Ante las bajas de Neymar y Di María, el referente de los parisinos será Kylian Mbappé, un jugador con el que «Poch» se siente más que satisfecho.

«Yo espero siempre lo mejor de los grandes jugadores. Estoy muy contento de su rendimiento en estos 40 días. Está claro que ausencias como las de Neymar y Di María son importantes pero nuestros jugadores están excitados para intentar ganar el partido, nuestro objetivo», indicó.

«En el fútbol pasamos de pasión a obsesión, y es que a veces no se sabe describir si es una cosa u otra. Con desesperación amamos tanto este deporte que por eso hablamos de ‘obsesión’, pero siempre de forma positiva. Hay tanta pasión que nos desborda a todos, a los fans, a los jugadores. Me refiero a obsesión como una ‘pasión desmedida’, no quiero que se haga negativa la palabra», explicó sobre la manía con el título europeo.

«Nos hemos encontrado a un PSG en 40 días con un grupo de jugadores y de staff increíblemente abierto a colaborar y nosotros venimos a eso, a colaborar, no a imponernos para tratar de lograr los objetivos marcados por nuestro presidente y nuestro director deportivo. Nos adaptamos rápidamente a eso».

«Cada momento tiene una dificultad, pero tenemos una gran ilusión ante un gran equipo que también aspira a ganar la Champions y que tiene grandes jugadores y un gran entrenador al que yo ya admiraba como jugador. Los dos aspiramos a pasar pero sólo uno estará en la siguiente ronda», concluyó.

Nota para nuestros lectores

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0