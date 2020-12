Secretario del CNE: A Luis Zelaya le faltó planilla de Colón y a Banegas la de Copán

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de su secretario, Alejandro Martínez, confirmó que a los precandidatos a la presidencia por el Partido Liberal, Darío Banegas y Luis Zelaya, les hizo falta entregar planillas de un departamento cada uno para sus movimientos políticos.

Lo anterior significa que Zelaya y Banegas se quedaron sin aspirantes a diputados por el departamento de Colón y Copán, respectivamente.

«Ya no podemos hacer nada. Ese es el reglamento de inclusión que hicimos. Está claro en la Ley Electoral que actualmente rige este proceso de elecciones primarias 2021. Si no presentaron planillas, nosotros no podemos darlas como válidas si fuese el caso que quisieran presentarlas de manera extemporánea», enfatizó Martínez.

A renglón seguido, el representante del CNE, detalló que a Luis Zelaya también le faltaron 10 o 12 municipalidades, mientras que a Darío Banegas también le faltaron 12 o 14 planillas de corporaciones municipales. Sin embargo, «ambos llenaron las presidenciales. Todos se van a inscribir, porque todos llenaron las firmas todos y todos se van inscribir», aclaró.

Transparencia

Por otro lado, el entrevistado afirmó toda la documentación que recibieron de los movimientos del Partido Liberal y Nacional se abrió bajo la observación de representantes legales de cada corriente política.

«Hay actas firmadas, por representantes nuestros y de los movimientos; y ellos están claros con lo que llegó y lo que faltó».

Es oportuno mencionar que el Movimiento Yanista, que lidera el reconocido empresario Yani Rosenthal, presentó la planilla de diputados completa. Así también lo hizo con la planilla presidencial, corroboró el representante de el CNE.

Finalmente, enfatizó que las únicas formas como un nombre puede ser sustituido por otro en ese punto es: «vía renuncia, vía inconsistencia, o vía fallecimiento. De lo contrario esos nombres tiene un derecho adquirido y los protege la ley».

