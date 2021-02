La Ceiba: tras varios balazos, presidente de patronato cayó herido a un canal

LA CEIBA, ATLÁNTIDA. Un nuevo crimen involucra a un líder comunitario que se dedicaba a las labores vinculadas con el transporte, los presentes intentaron salvarle la vida, y luego lo trasladaron a un centro asistencial.

Un medio local ceibeño informó que se confirmaba el atentado contra el chofer del taxi número #1208. Los relatos sostuvieron que al hombre lo interceptaron a balazos y mientras iba herido al Hospital Atlántida perdió el control en la curva, ubicada enfrente al desvío de la colonia Ponce y se cayó en una cuneta con agua.

Varias personas rápidamente lo sacaron del taxi para que no se ahogara, pero las heridas de las balas lo desangraron y murió rumbo al Hospital Regional Atlántida, reportó un medio local. No obstante, el fallecimiento aún no se confirma.

Fotografías

Las fotografías divulgadas muestran a varios testigos de la zona que acudieron a presenciar el hecho, debido a lo que había sucedido. Las personas lamentaron que, estas acciones sigan ocurriendo en La Ceiba.

Asimismo, algunos hondureños que conocieron del hecho enviaron muestras de pesar, debido a lo ocurrido con este nuevo crimen que enluta a este rubro, que ha experimentado varios casos similares.

Hasta el momento se desconocen los motivos de las personas que atacaron a balazos a este taxista en La Ceiba. Por lo tanto, los presentes expresaron que deben ser las autoridades policiales los que procedan con las investigaciones pertinentes para que el caso se resuelva, y no quede en la impunidad.