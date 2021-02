Teófimo López piensa separarse de Top Rank para ganar más dinero

ESTADOS UNIDOS.- El boxeador hondureño, Teófimo López Jr., ha expresado su descontento con sus ganancias actuales como peleador de Top Rank, y ha insinuado que podría dejar la empresa de promoción en un futuro cercano.

López es la propiedad más popular en una división de peso ligero después de que su victoria de campeón contra campeón sobre Vasiliy Lomachenko el 17 de octubre del año pasado. El triunfo que lo consolidó y lo colocó en élite.

Sin embargo, días antes de que su próxima pelea fuera el desafío obligatorio George Kambosos, López hizo algunos comentarios interesantes para el periodista de ESPN Mark Kriegel en la victoria por nocaut de Richard Commey sobre Jackson Marinez en Las Vegas.

«Estoy mirando hacia adelante y avanzando«, dijo López. «Si no puedes cumplir con los términos, entonces, como dije, llevaré mis talentos a otro lugar«, aseguró el hondureño-americano.

«Porque tienes al mejor luchador del mundo en esa pantalla. Son todas las cuotas pagadas. Y eso es lo que hicimos; pagamos nuestras deudas. Soy el luchador favorito de tu luchador favorito. Eso marca la pauta y creo que todos deben darse cuenta de eso», expresó.

«Soy la verdad, soy el mejor en la división. No puedo aceptarlo ni dejarlo más. Se trata más de una adquisición. Me lo gané. No es algo que se dé por hecho, pero tienes que ganar eso», añadió.

Siguiendo los pasos de Mayweather

Floyd Mayweather Jr., el gran peso welter retirado 50-0, renunció a su acuerdo con Top Rank por 750 mil dólares en 2006.

Mayweather también se refirió recientemente a su fichaje con la promoción de Bob Arum en primer lugar como «el mayor error que cometí en mi carrera», aunque queda por ver exactamente hasta dónde puede llegar Teófimo si también decide hacerlo solo.

Con otros pesos ligeros invictos como Kambosos, Ryan García, Gervonta ‘Tank’ Davis y Devin Haney, así como la posibilidad de ascender al superligero para desafiar al ganador de la unificación Josh Taylor vs José Ramírez, a López no le faltan oportunidades para hacer dinero.

Nota para nuestros lectores

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0