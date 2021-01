Advierten que jóvenes sin enfermedades de base están muriendo de COVID-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Los médicos de algunos centros asistenciales de Honduras advierten con preocupación que jóvenes sin ningún tipo de enfermedades de base están muriendo de COVID-19.

Ante el incremento alarmante de casos, la Secretaría de Salud aseguró que las muertes por coronavirus se deben a la llegada tardía de los pacientes a los hospitales y triajes.

Josué Samara, presidente de la Fundación del Hospital Leonardo Martínez, se mostró preocupado debido a que en ese centro asistencial están falleciendo jóvenes a causa del COVID-19.

«Estamos preocupados porque hemos tenido fallecimientos de jóvenes de entre 31 y 39 años que no tenían ninguna comorbilidad, es decir, no padecían de nada. Pero sí llegaron tarde al hospital, con una neumonía arriba del 80 % y no pudieron recuperarse», lamentó Samara.

El médico hizo un llamado a la población para que no se confíen y cuando sientan el primer síntoma acudan a los triajes y hospitales. «Que todos usen la mascarilla, el gel de manos, mantener la higiene y el distanciamiento social», pidió Samara.

Llegada tardía

Por su parte, la Secretaría de Salud, lamentó que las personas que mueren por COVID-19 buscan atención cuando su saturación es menos de 80 % y lo normal sería de 97 %.

En ese sentido, detallaron que a esa saturación con la que llegan los pacientes, es cuando ya se requiere oxígeno.

El viceministro de Salud, Roberto Conseza, por su parte, dijo que «los hondureños están llegando tarde a buscar atención médica y se están automedicando, por lo que deben acudir a los triajes al presentar los primeros síntomas que pueden indicar que es COVID-19».

Además, el gerente del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula, Omar Jananía, también coincidió en que los derechohabientes buscan atención demasiado tarde, cuando ya tienen siete días de síntomas.

«La situación es preocupante, los pacientes siguen llegando tarde al hospital saturando menos del 70 %», dijo.

