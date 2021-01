Asociación de Funerarias registra 850 muertes por COVID-19 solo en enero

TEGUCIGALPA, HONDURAS. En los primeros 22 días de enero se reportó la muerte de 850 hondureños a causa del COVID-19, así lo revelan las cifras que maneja la Asociación de Funerarias de Honduras.

A través de medios locales, el presidente de la asociación, Jesús Morán, señaló que a diario se reportan entre 35 y 40 fallecimientos por COVID-19 a nivel nacional.

«Estamos sumamente preocupados porque hasta el 22 de enero contabilizamos 850 fallecidos», dijo Morán

De acuerdo con el entrevistado, esa cifra es solo un registro de los miembros de la asociación, no de las otras funerarias que no son parte de ella y que no se sabe cuántos llevan contabilizados.

Nota relacionada – Exfuncionario de la OMS: El COVID-19 en marzo de 2021 podría ser peor que el de 2020

SINAGER no refleja el subregistro de las funerarias

En ese sentido, el dirigente manifestó que se trata de un subregistro que no se refleja en los datos oficiales del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).

«Durante 2020, la prestación de servicios fúnebres fue de 7 mil 600, sin contar las atenciones en las funerarias que no están dentro de la asociación. Sin embargo, el número es doblemente mayor al que registró el SINAGER, que hasta el martes reportó 3 mil 462 hondureños muertos por COVID–19″, cuestionó Morán.

Asimismo, indicó que la Asociación de Funerarias reportó en los primeros 12 días de enero, 350 personas muertas por la enfermedad. Es decir, un aumento del 150 por ciento en los decesos a partir de esa fecha.

«Necesitamos despertar no solo la solidaridad, el gobierno tiene que entender que necesita cambiar el rumbo del manejo de esta pandemia, porque esto ya se les fue de las manos», puntualizó Morán.

Las estadísticas de las funerarias apuntan que el mayor número de muertos por COVID–19, son de las zonas urbanas de los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, El Paraíso, Comayagua y Atlántida.

Hasta ayer, martes, el SINAGER confirmó 142,880 casos de COVID-19 y 3,486 fallecimientos a nivel nacional desde que inició la pandemia en Honduras.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0