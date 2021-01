TEGUCIGALPA, HONDURAS. El joven y popular «Kike» Vásquez, reportero de noticias del canal Hable Como Habla (HCH) dio a conocer a sus seguidores que dio positivo a la prueba PCR de detección de Covid-19, y hasta contó cómo cree él que pudo contagiarse.

«Sé que sus oraciones serán de mucha bendición. Les informo que después de someterme a dos pruebas, he dado positivo a Covid-19», dijo el comunicador social. Y a pesar de lo joven que es, Vásquez confesó sí presenta síntomas «complicados», pero ya está en tratamiento, «confiando en Dios que pronto estaré bien».

«Aunque si temía contagiarme en algún momento, pensaba que por ser joven no tendría tanto malestar, pero, créanme, es difícil, sobre todo si son sintomáticos», agregó el periodista.

Vásquez guarda cuarentena en su domicilio, pero sí está experimentado a «escalofríos, dolores de cuerpo y cabeza», según comentó él mismo. Los días más complicados fueron sábados y domingo recién pasados. Actualmente «me siento mejor», dijo.

«Por favor, cuídense, esto no es un juego. Salgan a la calle sólo si es necesario, no dejen de usar medidas de bioseguridad y tomen conciencia de este problema mundial», exhortó él en sus redes sociales.

Así pudo haberse contagiado, según él

Por otro lado, Vásquez dio a conocer en vivo cómo pudo haber ocurrido su contagiado, y, presuntamente, estaría relacionado a una señora que «me abrazó» cuando lo vio dando cobertura noticiosa en un triaje de la capital.

«La señora muy amable se acercó y me dio un abrazo. Pero, cuando ella me abrazó, me dijo ‘mire que desafortunadamente yo di positivo a coronavirus’, aunque andaba puesta su mascarilla y yo la mía», recordó.

El comunicador social aprovechó para «pedir sus oraciones y también hacerles conciencia de lo peligrosa que es esta enfermedad, que no distingue raza, sexo y religión y ataca cuando menos lo esperas».

«Pido sus oraciones para, lo más pronto posible, con ayuda de Dios, estar completamente sano. Dios los bendiga y gracias por su apoyo y cariño siempre», cerró él.

