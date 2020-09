JOH: Cuando se fueron solos en elecciones les gané, «en vaca» también

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Una vez más, el mandatario Juan Orlando Hernández aseguró que no participará en los próximos comicios y envió un mensaje de «calma» a los candidatos de oposición.

Hernández visitó este miércoles la reserva estratégica de granos básicos que tiene el país en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA). En una conferencia de prensa que brindó en el lugar, atizó contra sus detractores.

Incluso, sugirió un producto calmante a los miembros de los partidos opositores. Acotó que están nerviosos ante una supuesta candidatura presidencial suya, la cual sería la tercera al hilo.

«Ya no se pongan tan nerviosos, yo ya no voy a ser candidato. Me dicen dónde están y les mando a todos una cajita o bolsita de té de valeriana para que se les calmen los nervios; se van a enfrentar con otros candidatos», manifestó JOH.

«Les gané»

En ese sentido, también se refirió a que el extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo declaró como ganador en las dos elecciones anteriores. Dejó a entrever que no pudieron vencerlo, aún con una alianza.

«Cuando se fueron solos como partidos, les gané; cuando se me fueron en vaca, también les gané. Como dicen en mi pueblo, ‘como quieran quiero, y como se pongan puedo’ y así fue el resultado», aseguró el gobernante.

Seguido hizo hincapié en que no va a ser candidato. Al respecto, también expresó que es el turno de que otra generación del Partido Nacional de Honduras aspire a continuar ostentando la batuta presidencial en el país.

Hablan de él, ¿como campaña?

JOH afirmó que los dirigentes de los demás partidos políticos le mencionan «una y otra vez», pero él considera que es una forma de hacer campaña, dado que «no tienen propuestas».

Es más, dirigió palabras para dos políticos que compitieron contra él en 2017: Luis Zelaya (del Partido Liberal) y Salvador Nasralla (del Partido Salvador de Honduras).

«Uno de ellos heredó un partido de más de un siglo, fuerte, y lo convirtió en mil pedazos y ni el voto de la mamá creo que consiguió», comenzó diciendo.

Y prosiguió: «El otro que estaba acostumbrado a todos esos eventos televisados y certámenes, que es muy bueno para la parte social, pero lo engañaron sus camaradas».

Ahondó en su perspectiva sobre el ingeniero asegurando que sus «compinches» le hicieron creer que en Corea del Norte no existe una dictadura, y que el régimen político de Venezuela era algo positivo.

Sobre el tema al que acudió al lugar, aseguró que es necesaria la inspección de los alimentos, dado que se trata de algo sagrado para la gente.

