Iota| Así quedó Baracoa, Cortés: el agua todavía no cede

CORTÉS, HONDURAS. La aldea de Baracoa, ubicada en Puerto Cortés, permanece bajo el agua. Una comunidad de este sector, llamada el Tapón de los Oros aún presenta severas inundaciones luego de las intensas lluvias que se registraron en el país.

En los videos que circulan en las redes sociales, se puede observar cómo las calles se encuentran anegadas y el agua llega casi a los techos de las casas.

La crecida del río Chamelecón, también provocó que esta aldea quedara totalmente inundada y registrara pérdidas materiales de los habitantes.

Algunos pobladores se encuentran situados en la carretera principal revisando que los niveles de agua bajen, para poder regresar a sus hogares.

En el lugar, también se encuentran militares y parte del Cuerpo de Bomberos para auxiliar a las personas.

El día jueves en la madrugada, el desborde del río Chamelecón provocó que las zonas bajas de Baracoa y un sector llamado El Jhonson comenzaran a inundarse nuevamente.

Los pobladores salieron alarmados pues las corrientes de agua comenzaban a subir rápidamente.

Cabe recalcar, que antes de la llegada de Iota, se habían realizado las primeras evacuaciones, pero algunas personas no quisieron dejar sus hogares. Aún mantenían la esperanza de que este fenómeno no azotaría tan fuerte esta zona.

Sn embargo, semanas antes, la depresión tropical Eta dejó a cientos de personas atrapadas que clamaban ayuda. Según sus declaraciones estaban a «punto de ahogarse» y nadie llegaba a rescatarlos.

No obstante, gracias a la solidaridad de un grupo de pescadores, ingresaron a los sectores que debido a las fuertes corrientes no eran accesibles y rescataron a más de 160 personas de esta comunidad, entre ellos niños y ancianos, que no evacuaron a tiempo.

Iota en Baracoa

Baracoa es una de las zonas bajas del departamento de Cortés y revivió severas inundaciones por el fenómeno tropical Iota.

El día jueves, socorristas en helicóptero, rescataron a unos ciudadanos que estaban atrapados y las lanchas no podían llegar al sector por las fuertes corrientes.

Entre el grupo de personas se encontraban miembros de la Policía Militar del Orden Público, quienes realizaban labores de rescate y las fuertes corrientes provocaron que no pudieran salir del lugar.

Uno de los militares relató que el agua aumentó de un momento a otro y temían que las corrientes los arrastraran y se subieron a un árbol, mientras alguien llegaba a auxiliarlos.

