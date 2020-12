DE MUJERES.- Como ya es costumbre, cada lunes te compartimos lo que los astros tienen preparado para ti a través del horóscopo de la semana y en estos día que se celebra la Navidad, es probable que necesites cuidar tu consumo de alcohol, pero además puede que un viejo amor reaparezca en tu vida, pero ¡no te emociones! quizás solo quiere felicitarte por la época.

Horóscopo de la semana:

Aries

Será una semana completa de alegrías y emociones, por fin vas a encontrar la luz que tanto necesitas y también te llegará un dinero extra que no esperabas. En cuestión de pareja es una semana ideal para estar en paz total y prepárense para un futuro mejor.

Tauro

Debes relajarte en la fiesta de Navidad, es posible que te acuerdes de personas que ya no están aquí pero trata de mantenerte tranquila. Te viene una sorpresa económica para el 24 de diciembre. Trata de organizarte para hacer los pendientes porque seguro te invitan a un viaje corto.

Géminis

Busca organizarte ya que te saldrán varias fiestas, pero trata de cuidarte y prioriza a dónde quieres ir para no quedar mal. En cuestiones de trabajo habrá mucho movimiento y es posible que busques otro empleo. Te buscará un amor del pasado para hablar de cuestiones amorosas, trata de darte una oportunidad de volverlo a intentar y déjate querer.

Cáncer

Es posible que esta semana te sientas más sensible, pero busca estar más tranquila. En cuestiones de trabajo será una semana intensa y es posible que no tengas vacaciones por lo que busca organizarte más para que tengas un tiempo libre. Durante la cena de Navidad te vas a lucir como cada año, pero intenta no tomar mucho porque eso te puede dar por llorar.

Leo

Esta semana ten cuidado con el consumo del alcohol, trata de moderarte tanto en la comida como en la bebida. Es posible que te llegue una propuesta de trabajo o un negocio nuevo y te van a pagar una deuda que te debían de hace mucho.

Si tienes pareja, trata de ser prudente porque te puede buscar algún amor del pasado y eso te llevará chismes. Si estas soltera, te llegará un nuevo amor. Para el 24 de diciembre cambia el corte y el color de cabello para lucir como te gusta.

Virgo

Esta semana Virgo dedícala a tu familia y a tu pareja, trata de dedicarles más tiempo. Durante la fiesta de Navidad trata de estar abrigada para evitar enfermarte. Te llegará la abundancia que necesitas para arreglar asuntos pendientes. Te puede llegar un amor nuevo y para la cena de Navidad trata de estrenar ropa.

Libra

Esta semana busca esta bien con tu pareja, sobre todo en la cena de Navidad, para que tengas una noche tranquila. Cuídate de dolores de pierna y espalda. Para el 24, usa ese perfume especial para atraer ese amor que necesitas.

Escorpio

Esta semana llega la Estrella de Belén y eso te traerá suerte, sobre todo en cuestiones del amor, incluso podría buscarte un amor del pasado, pero si eres divorciada trata de quedar en paz con esa persona. Durante la fiesta de Navidad mesura el consumo del alcohol.

Sagitario

Esta semana necesitas aprender a perdonar, libérate de esos rencores del pasado y suéltalos. A finales de mes te van invitar a ir de viaje, si decides salir cuídate de la garganta y de los pulmones porque podrías tener complicaciones.

Capricornio

En esta semana te van a invitar a salir y tú dile que sí. Trata de tomar más agua porque podrías presentar problemas con los riñones. Usa estos días para reorganizar y limpiar tu casa. En cuestiones de amor, si estás peleada con esa persona especial, llame y discúlpate para estar en paz.

Acuario

Será una semana de mucho trabajo y podrás vender o que tenías pendiente. Date algún gusto para estrenar en la cena del 24, si no puedes ver a tu pareja, llámale o hagan videollamada, ya llegará el momento en el que se puedan ver. Esta semana te llegará un dinero extra, alguien de fuera de buscará y podría ser un amor del pasado o del presente.

Piscis

Es posible que esta semana te pongas melancólica, pero trata de estar feliz. Cuídate de los dolores de piernas por el frío. Esta será una semana en la que te podrás actualizar en el trabajo. Te buscará un amor del pasado para felicitarte, pero no te emociones, no habrá más. Es posible que esta semana te regalen una nueva mascota.