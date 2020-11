Horóscopo de hoy| El amor llegará, déjate conocer, dice Mhoni Vidente

DE MUJERES.- Este día deja que te sorprenda el amor, traerá muchas cosas buenas, así que fluye con el día, esto te dice Mhoni Vidente en el horóscopo de hoy, 23 de noviembre, pero presta atención, quizás la respuesta está en los pequeños detalles.

Aries

Hoy es un buen día para ir a ver a la familia porque les has estado dejando de lado para acudir a tus múltiples ocupaciones de diario y atender a tus numerosos amigos, por no hablar del tiempo que le has dedicado a la persona con quien sales. Ya toca que tengas unas horas para ellos. Será bueno para todos y en especial para tu bienestar emocional.

Tauro

No te amargues el día pensando hoy en lo que puede pasar. Pasará igualmente y además no se trata de nada negativo, solo has de tomar la decisión adecuada. Estás demasiado acomodada en tus cosas de diario y esto no viene bien para progresar en la vida. Si temes que te falle el trabajo por alguna causa, la solución es buscar paralelamente otra ocupación.

Géminis

Aunque te cueste admitirlo, en estos momentos eres a diario una persona mucho más fuerte y madura que un tiempo atrás. Ciertas vivencias te han hecho avanzar en tu progreso personal y puedes entender y aceptar mejor ciertas cosas de la vida. También sabes cómo enfocar a diario temas que antes te producían fiebre.

Cáncer

Estás ahora a tope de energía a diario y se nota en tu actitud. Hoy podrías tener un contratiempo que a otras personas les costaría superar, pero tú puedes confiar en tu intuición y en tu fuerza interior para salvarlo sin despeinarte. Será un gran día si te lo propones. Si has quedado con amigos te divertirás con el plan que tienen previsto.

Leo

No te dejes vencer hoy por las circunstancias adversas, ni te pongas de mal humor porque las cosas no salen a diario como tenías previsto. Con esto sólo conseguirás alejar a personas interesantes que no están dispuestas a que nadie les amargue el día. Lo que te ocurre no es grave y además le pasa a mucha gente a diario. Te has de tomar la vida tal como viene y con actitud positiva.

Virgo

La vida quizá te tiene reservada hoy una experiencia muy positiva. Puede que te cruces en la calle o en otro lugar público con una persona que entablará conversación contigo. Se trata de alguien muy interesante y despertará tu curiosidad. Lo mejor de todo es que de sus palabras sacarás muchas conclusiones que te ayudarán a diario a ver la vida bajo un prisma más optimista.

Libra

Si te estás sintiendo a diario como parada en el tiempo y te falta algo que te motive probablemente es porque estás inmersa en una rutina que ni te satisface ni te aporta nada positivo. Ahora no es momento de detenerse. Hoy se está abriendo ante ti un ciclo de evolución pero eres libre de aceptarlo o no.

Escorpio

Hoy es un magnífico día para cerrar puertas que te conducen al pasado y que te hacen permanecer estancada a diario en muchos aspectos. Empieza a soltar lastre y a no dejarte vencer por la melancolía o la nostalgia. Esto no te va a servir de nada, incluso podría resultarte negativo porque tu chico se deja arrastrar contigo en esa tristeza sin causa.

Sagitario

Hoy aprovecha que dispondrás de un poco de tiempo y de tranquilidad para reflexionar sobre esa idea que llevas en mente a diario desde hace tiempo. Se trata de algo muy bueno, pero necesita que la madures más y que ates bien los cabos. Tampoco es que te tengas que pasar el día pensando, que hoy toca salir, con la pareja o con los amigos.

Capricornio

Hoy darás casualmente con algo, posiblemente en tu propia casa, que te hará recordar una afición que habías olvidado y que de repente puede cobrar un nuevo sentido para ti a diario. Se puede convertir de nuevo en tu hobby preferido. Quizá un viejo libro que te recuerde tu pasión por la lectura, alguna actividad manual, o también una foto de cuando estrenaste tus patines en línea.

Acuario

La diferencia entre alabanza y adulación radica en que lo primero es verdad y lo segundo dista mucho de serlo. Tenlo en cuenta cuando cierta persona de tu entorno venga hoy a enjabonar tu ego refiriéndose a una cualidad que tú sabes que no posees. Te lo dice por su propio interés, para conseguir algo.