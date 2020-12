DE MUJERES | Evita decir estas frases a tu pareja cuando estés enojada

REDACCIÓN. Las relaciones en pareja siempre tienen sus malos ratos, no importa lo felices que parezcan, siempre habrá momentos en los que algo te disgustará de la otra persona, y justo en esos momentos en los que más enojados nos sentimos, hay cosas que debemos evitar decir porque eso puede deteriorar la relación.

Según la psicóloga Patricia Ramírez, las parejas exitosas no se echan en cara cosas pasadas, sino que se centran en el ahora, porque retomar acciones del pasado te impide vivir en el perdón.

La experta agregó que, las culpas también hay que dejar de lado, ya sea que quieras culpar a tu pareja por tus acciones o porque te victimices a ti misma. Justificar una acción errónea en el actuar de la otra persona no es algo sano, así como tampoco lo es el chantaje.

En este último caso, no es bueno que recurras a las amenazas de que terminarás la relación si las cosas no se hacen de la manea que esperas, porque la constante amenaza de querer terminar la relación, aunque no sea tu deseo final, genera ansiedad e inseguridad en la otra persona.

Lea también: Cinco razones por las que no debes verte con tu expareja

Las frases

Otra de las cosas que debes evitar decir son frases como: «deja, yo lo hago mejor», porque no fortalecen para nada una relación. Asimismo, ninguna otra que exprese superioridad; así como tampoco es recomendable que restes autoridad a tu pareja frente a los niños. Las diferencias se habla en privado.

También debes evitar cualquier frase que busque ridiculizar o humillar a tu pareja no debe ser dicha porque en el momento en el que una frase resulta ofensiva para la otra parte, entonces deja de ser divertida. Y, sobre todo, debes recordar que cualquier palabra que humille a la otra persona, llevará la relación al final.

Si tú o tu pareja utilizan algunas de estas frases valdría la pena reflexionar al respecto ya que seguro están desgastando su relación con frases que pueden evitar y sustituir por otras más amables, con las que busquen resolver los problemas.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn